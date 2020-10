Ce i s-a întâmplat lui Gică Popescu, în închisoare, în noaptea morţii tatălui său: “Nu am mai spus asta niciodată public”

Gică Popescu a vorbit în premieră despre cel mai dificil moment din viaţa lui. Fostul căpitan al naţionalei României s-a destăinuit şi a dezvăluit ce i s-a întâmplat în închisoare, în noapte când tatăl lui a murit.

Invitat la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai” de pe postul Kanal D, Gică Popescu a rememorat clipele din noaptea în care tatăl acestuia s-a stins din viaţă.

Vizibil emoţionat de subiectul care i-a produs o mare durere sufletească, Gică Popescu a povestit cum soţia i-a dat trista veste, dar şi că vorbise cu tatăl lui cu o zi înainte ca acesta să moară.

Ce i s-a întâmplat lui Gică Popescu, în închisoare, în noaptea morţii tatălui său: “Am sărit din pat”

N-am mai spus asta niciodată public. Tata a murit marţi 13, la 2 noaptea. Îmi aduc aminte ca în noaptea de 12 spre 13, la un moment dat, am sărit din pat. M-am speriat. M-am uitat la ceas şi era 2. Nu ştiam ce am. Eram foarte treaz şi speriat.

M-am chinuit o oră, o oră şi jumătate să dorm şi nu ştiam de ce nu pot să dorm. După, dimineaţa m-am dus şi m-am întâlnit cu soţia şi mi-a zis că murise. Atunci mi-am dat seama de ce mă trezisem. O legătură aparte între părinţi şi copii probabil.

La înmormântare aveam greutatea sufletească, nu am spus nimic, dar fiind acasă la Calafat mergeam cu mama, aprindeam lumânări, puneam flori.

Simţeam nevoia să vorbesc ca şi cum ar fi în faţa mea şi stând pe mormântul tatălui meu le-am spus ce mă apăsa. Trăiam cu greutatea pe suflet, că dacă nu ar fi fost situaţia mea ar fi trăit şi acum. I-am cerut iertare şi i-am spus multe lucruri pe care simţeam nevoia să i le spun”, a povestit Gică Popescu.

Cum a aflat Gică Popescu vestea că tatăl lui a murit

“Fiind avocat putea să vină oricând dorea şi în primele 7 luni venea dimineaţa şi seara. Stătea de la ora 9 la 12 să aştepte să o lase să inre. Eu mă culcam şi băteau în uşă. Te cheamă avocatul.

Mă duceam şi de fiecare dată si, fără niciun fel de exagerare, o găseam zâmbind şi dacă stătea trei ore în frig. Stătea în maşină. Şapte luni de zile, dimineaţa şi seara o găseam zâmbind, mai puţin o dată, când trecuse ceva timp şi m-a anunţat că a murit tata. Era înmărmurită, în negru şi cu un şerveţel alb.

Stătea jos, în negru si era schimbată la faţă. Ea mi-a zis că a murit tata cu trei zile în urmă. Eu vorbisem cu tata cu o seară înainte, că mergem la pescut.

Şi am stat 20 de secunde înmărmurit, nu-mi venea să cred. Cum să moară? Inima. Atunci am căzut pe scaun şi am plâns in hohote. Ea cu mâna pe geam, eu cu mâna pe geam. Un moment foarte greu”, a conchis Gică Popescu.