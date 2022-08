Ce i s-a întâmplat nepotului lui Gigi Becali în vacanță. De față a fost și soția însărcinată: “Ultima Nație din Europa”

Nepotul lui Gigi Becali a povestit o întâmplare nefericită care i s-a petrecut în vacanță. Acesta se afla în concediu cu soția lui, dar totul s-a dus de râpă rapid.

Nepotul lui Gigi Becali, probleme în vacanța cu soția

Lucian Becali și soția lui însărcinată au decis să plece într-o vacanță în Italia, dar au avut parte de o întâmplare neplăcută despre care a vorbit nepotul latifundiarului pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Totul a pornit după ce ceilalți turiști cu care au interacționat au aflat că sunt români.

Conform acestuia, după ce au dezvăluit de unde vin, de fapt, atitudinea celor care îi înconjurau s-a schimbat total. Mai mult, Lucian Becali a spus că nimeni nu a mai vorbit cu ei după ce au aflat că locul lor de baștină este România.

ADVERTISEMENT

„Sunt într-un resort de lux în sudul Italiei cu soția, că nah, mai ies și eu, dar nu postez ca maimuțoiu’ de fiecare dată toate vacanțele pe unde plec, prefer să fiu mai low profile…

Anyway, alta era discuția, am ieșit aici la recepție, la breakfast și, în același timp, ne-am întâlnit cu o grămadă de alți clienți ai resortului, gen barosani din toată lumea, care erau toți un zâmbet, hello, how are you, good morning, nice to meet you…hahhaha, hihihi…

ADVERTISEMENT

Noi foarte liniștiți, tot în aceeași notă, “we are from România”! Booooom ! Nene din momentu’ ăla s-au schimbat cu 180 de grade! Efectiv si-au văzut de treaba lor si nu ne-au mai adresat nicio întrebare”, a povestit nepotul lui Gigi Becali.

Nepotul lui Gigi Becali nu spune cu mândrie că este român: “Ultima Nație din Europa”

a transmis că va spune mereu că este român, dar nu o va face cu mândrie, mai ales pentru că oamenii îi evită pe români pur și simplu pentru că aparțin acestei țări.

ADVERTISEMENT

Lucian Becali a spus că toți românii sunt judecați pentru ceea ce au făcut „rebuturile prin Europa”, lucru care nu este deloc corect.

ADVERTISEMENT

„Și atunci cum pot fi eu mândru că sunt român în Europa, cum pot merge eu cu capu’ sus când lumea mă evită doar pentru că sunt român….? Păi, …cu U.N.E Ultima Nație din Europa si cu ăia care au contribuit la asta”, a mai scris nepotul lui Becali.