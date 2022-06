Ce i s-a întâmplat unei românce aflată în concediu în Grecia. ”Am plecat mândră de acolo”

Din varii motive, românii nu sunt priviți cu ochi buni în multe dintre statele europene. În Grecia însă, lucrurile sunt diametral opuse.

Româncă aflată în concediu în Grecia, surprinsă plăcut de gestul unei vânzătoare: ”Voi sunteți frații noștri”

În august 2021, peste 100 de pompieri din România au luptat cu incendiile puternice din Grecia. Angajații ISU au fost extrem de apreciați pentru efortul lor.

Ajutorul românilor nu a fost uitat de niciun grec, iar cetățenii din această țară nu ratează nicio ocazie pentru a le mulțumi românilor.

De o astfel de situație a avut parte o turistă din România aflată în această perioadă într-o .

Femeia a povestit pe grupul de Facebook întâmplarea pe care a trăit-o în vacanță.

Totul s-a petrecut într-un magazin. O vânzătoare a întrebat-o din ce ţară este. În momentul în care a aflat că este româncă, i-a mulţumit din tot sufletul pentru faptul că pompierii români au intervenit în incendiile izbucnite vara trecută în Grecia, salvându-i pe eleni într-o situaţie dramatică.

”Aseară am avut cel mai plăcut sentiment de recunoştinţă din partea elenă. Aseară după bălăceală am intrat într-un market pentru cumpărături. Am ajuns la casă şi ca de obicei schimbi o vorbă şi încerci să spui şi tu puţinele cuvinte care le mai ştii în greacă.

M-a întrebat vânzătoarea, care era şi proprietara magazinului şi a tavernei Zorba, de lângă magazin, de unde suntem. Am spus că din România. Femeia s-a întors spre un altul, şi a spus ceva în greacă, apoi sa întors spre noi şi a spus: ‘voi sunteţi fraţii noştri, aţi venit să stingeţi incendiul în Grecia’, şi mi-a mulţumit zâmbitor.

În acel moment am fost mândră de Ţara mea şi am spus în gând: Deci suntem văzuţi şi altfel. Am plecat mândră de acolo. Hai, vă pup. Mă aşteaptă Marea!”, a scris românca pe Facebook, notează .

Pompierii români, aplaudați la scenă deschisă de locuitorii din Grecia

În august anul trecut, 108 pompieri români au luptat cu incendiile din . La revenirea în țară au fost decoraţi cu emblema de onoare a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru felul în care şi-au îndeplinit misiunea.

Înainte de a porni spre țară, pompierii au primit aplauze la scenă deschisă din partea grecilor.

”Ne-au așteptat special să ne aplaude, am rămas uimiți. A fost greu, epuizant, dar ne-a alimentat mulțumirea localnicilor”, au declarat pompierii români, în august 2021.