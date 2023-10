Ce i se întâmplă lui Theo Rose. Nu e tocmai plăcut pentru antrenoarea de la Vocea României: ”Corpul meu nu înțelege această situație, n-o poate tolera”

Ce i se întâmplă iubitei lui Anghel Damian. Nu e tocmai plăcut pentru . Cântăreața susține că corpul ei nu înțelege această situație, n-o poate tolera. Despre ce este vorba.

Ce a pățit Theo Rose. Vedeta de la Pro TV nu se simte bine și nu înțelege de ce organismul trece prin astfel de momente

Theo Rose. Vedeta de la Pro TV nu se simte bine și nu înțelege de ce organismul trece prin astfel de momente de fiecare dată când mănâncă mai mult decât trebuie. Îndrăgita artistă crede că are o alergie.

Cunoscuta actriță din serialul Clanul nu trece pentru prima oară prin astfel de clipe neplăcute. Fosta moderatoare de la SuperStar România mai spune că strănută în mod repetat atunci când mănâncă pe săturate.

„Dacă vă zic la ce mă gândeam acum… leșinați. Mi-a fost foame, nu am mâncat până la ora asta și acum mi-am comandat. Dar ce mi-am comandat? Stați că-mi vine să strănut…

Stați să termin cu asta, că nu mai pot… Așa, vă ziceam ce am mâncat: zacuscă de vinete, cu cartofi cu brânză și pâine de aia caldă. Și am mâncat mai mult decât aveam nevoie să mănânc.

A fost atât de bună, încât am mâncat mult, mult. Bă, dar după ce am mâncat, am început să strănut obsesiv, de vreo 20 de ori, dar rău. Mi s-a mai întâmplat asta, tot după ce am mâncat mai mult decât aveam nevoie.

Concluzia mea este că am alergia săracului, adică crpul meu nu înțelege această senzație de sațietate, nu o poate tolera. Nu înțeleg, nu pricep”, a povestit Theo Rose pe .

Theo Rose, refăcută complet după Covid-19

Theo Rose se numără printre vedetele care au fost diagnosticate în urmă cu aproape 2 ani cu Covid-19. Antrenoarea de la Vocea României s-a tratat acasă, fără să fie nevoie de internare la spital și spune că s-a refăcut complet.

Vedeta de la Pro TV consideră că organismul a reacționat foarte bine și că nu a rămas cu sechele. Nu obosește pe scenă, așa cum s-a întâmplat în cazul altor persoane, și crede că vindecarea a plecat de la psihic.

Cu toate acestea fosta prezentatoare de la SuperStar România și-a făcut un set de analize pentru a se liniști. Theo Rose este conștientă că o astfel de experiență are nevoie de o atenție din punct de vedere medical.