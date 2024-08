Anghel Damian îi ascunde un mare secret lui Theo Rose: ”Cred că există o fetiță, nu știu cine e”. Vedeta va afla în curând adevărul

Anghel Damian e un om plin de surprize, iar Theo Rose știe asta mai mult ca oricine, dat fiind că este partenera lui de viață. Cântăreața și jurata de la Vocea României a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce nu a vrut să îi spună absolut deloc, dar va afla odată cu toată lumea, iubitul ei.

Anghel Damian o ține pe jar pe Theo Rose. Nu vrea să îi dezvăluie un mare secret legat de serialul „Tătuțu”

Anghel Damian muncește pe brânci la serialul „Tătuțu”, care va avea premiera toamna aceasta, la PRO TV. Este vorba despre povestea de viață a lui Bebe Măcelaru, personajul principal din Clanul, interpretat de actorul George Mihăiță.

După cum fanii serialului care a înnebunit România știu, Theo Rose a fost fata lui Măcelaru în povestea care s-a încheiat în urmă cu câteva luni bune. În mod evident, Theo nu mai are cum să apară în noul serial, deoarece acțiunea prezentată s-a produs înainte de toate încrengăturile pe care le-am văzut în Clanul.

Practic, este vorba despre cum a devenit personajul lui Mihăiță un om de temut, cu toată istoria sa, ieșind la iveală lucruri pe care Clanul nu a reușit să le deslușească.

Fata lui Tătuțu are, în noua producție de la PRO TV, 3 anișori, însă Theo Rose ne-a mărturisit, cu sinceritate, că nu știe dacă există în primul rând o fetiță care să o joace pe ea când era mică și nici cine ar fi aceasta. Anghel Damian n-a vrut să îi dea nici măcar un indiciu. Așadar, Theo Rose va afla adevărul de la televizor, la fel ca toți ceilalți telespectatori.

„A ținut departe de mine detaliile”

„Nu am cum să apar, căci personajul meu are trei ani la momentul acțiunii. Cred că există o fetiță, nu știu cine e. Anghel a ținut departe de mine detaliile de data asta, pentru că își dorește, și și eu vreau la fel, să văd la televizor odată cu toată lumea. Mi se pare mai frumos așa, mai incitant”, ne-a spus Theo Rose.

este, așadar, ținută în suspans chiar de propriul ei partenr, cu toate că lumea și-ar imagina că ar putea afla mai multe decât știu cei care așteaptă cu sufletul la gură marea premieră.

Dincolo de experiența trăită ca actriță de televiziune, Theo Rose ne-a povestit despre o altă mare întâmplare din viața ei. E vorba despre un vis pe care și l-a îndeplinit în urmă cu câteva luni, acompaniată de celebrul regizor.

Theo, impresionată de concertul lui Taylor Swift de la Paris, la care a asistat alături de iubitul ei

a vrut neapărat să ajungă la concertul lui de la Paris, din cadrul turneului Eras Tour, și a rămas mască de tot ce a văzut. Theo ne-a zis că artista americană a devenit o sursă de inspirație pentru ea, după ce a asistat la spectacolul ei. Asta… deși nu este fana ei numărul unu.

„A fost foarte frumos. Nu am văzut un show de așa o măreție niciodată. Nu e neapărat artistul meu preferat. Eu m-am dus pentru show. M-am dus să văd ce se poate oferi de la o scară atât de mare. Mă inspiră. Mă ajută să văd cu adevărat cât de departe sunt cu ceea ce înseamnă un show muzical și producția unui astfel de show. Acolo e o investiție foarte mare. Ea e un om foarte talentat. E o fată foarte inteligentă și foarte iubită de către toți cei care o urmăresc. Am stat, efectiv, trei ore și jumătate să o ascult. Am văzut că a dansat întruna, Am urmărit un spectacol cum n-am mai văzut.

E ceva cu care m-am identificat. M-am identificat cu faptul că abordează mai multe genuri muzicale și că publicul ei e foarte familiarizat cu asta. Cânta o baladă folk, după aia trecea la un alt tip de muzică, după aia a trecut la ceva indie… Îmi place foarte mult că are această diversitate. Pot să mă inspir din foarte multe lucruri pe care le face. E un artist imnes. Are o foarte mare infrastructură acolo. Încercăm să facem și noi tot ce putem”, a povestit iubita lui Anghel Damian, Theo Rose, pentru FANATIK, despre concertul lui Taylor Swift.