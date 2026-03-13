Ce îi așteaptă la Mihail Kogălniceanu pe cei 400 de militari americani trimiși pentru operațiunile din Iran. Baza NATO din Constanța devine tot mai importantă

ADVERTISEMENT

În urma aprobărilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și ale Parlamentului României, Pentagonul va mai aduce în bazele NATO din România mai multe avioane-cisternă și în jur de 400-500 de militari, marea lor majoritate urmând să fie dislocați la baza de lângă aeroportul din localitate. SUA au mai folosit baza din Constanța pentru tranzit în conflictele din Afganistan și din Irak.

Numărul militarilor americani ajunge la peste 1.200

Astfel, în următoarele trei luni, . Asta pentru că și în acest moment sunt aproximativ 800 de militari americani la baza din județul Constanța, conform datelor Pentagonului și ale Ministerului Apărării. „E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, de echipamente de monitorizare și de echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu”, a afirmat președintele Nicușor Dan într-o conferință de presă.

ADVERTISEMENT

Aprobarea dată de țara noastră este pentru 90 de zile. Dacă vor dori să mențină capabilitățile în România pentru mai mult timp, oficialii americani ar trebui să vină cu o nouă solicitare. Cei 400-500 de militari SUA se adaugă contingentului de 1.000 de militari care deja staționau în țara noastră. „Efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotațională, care venea și pleca, nu o să mai stea aici. Chiar în acest moment nu este aici. De aproximativ o lună de zile au plecat la exerciții. Erau cam 1.200–1.500 de militari în acea brigadă. La Kogălniceanu rămân cei care erau în grupul de luptă aerian și diverse trupe”, a spus în octombrie 2025 Moșteanu, fostul ministru al Apărării. La acel moment au mai rămas în jur de 800 de militari americani la Kogălniceanu.

Numărul angajaților din comună este de 1.200

Cei 1.200–1.300 de soldați SUA vor fi cazați în , așa cum a mai scris FANATIK. Populația comunei Mihail Kogălniceanu din județul Constanța a fost de 9.103 locuitori, conform recensământului din 2021. În acest număr nu intră și militarii români sau străini care sunt dislocați la baza militară din localitate.

ADVERTISEMENT

Dintre cei 9.103 locuitori, doar 1.257 aveau un loc de muncă în mediul privat la începutul anului trecut, așa cum reiese din informațiile obținute de FANATIK din raportările firmelor la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Aproximativ 320 de firme cu sediul social sau punct de lucru în comuna constănțeană au depus bilanțul pe anul 2024, deci au fost active din punct de vedere al activității și al taxelor înregistrate la stat.

ADVERTISEMENT

Cifra de afaceri a acestor firme a fost de 375 de milioane de lei, iar profitul net a fost de 44 de milioane de lei. Impozitul pe profit plătit de aceste firme a fost de 5 milioane de lei, așa cum reiese din datele analizate cu ajutorul platformei . Ancuța Belu, primarul din Mihail Kogălniceanu, spune că localitatea are de beneficiat de pe urma militarilor. „Prezența lor a fost benefică. Pentru comună a reprezentat o plus-valoare. Ținând cont de caracterul militar al zonei, celelalte trupe vor compensa efectivul de militari care va fi diminuat. Nu este un motiv de teamă și nici la nivel economic nu am auzit de oameni care să fie dați afară sau restructurați. Știu că sunt licitații în curs, se lucrează, totul decurge normal”, ne-a spus primarul.

Teodora Maxim, administratorul unei firme de comerț cu amănuntul din Mihail Kogălniceanu, susține că prezența americană în localitate nu ajută foarte mult afacerile din zonă. „Militarii NATO au mâncare, haine și băutură în baza de la Mihail Kogălniceanu. Nu prea sunt ei interesați să vină în comună. Chiar dacă au permisii, se duc în Constanța, București, poate chiar și Brașov. Dar prezența bazei poate ajuta indirect și afacerile din comună. Marile companii care deservesc baza mai fac puncte de lucru în comună, iar ele au nevoie, la rândul lor, de servicii locale”, ne explică femeia.

ADVERTISEMENT

Cele mai mari firme din Mihail Kogălniceanu după cifra de afaceri

Cele mai mari firme din localitate activează în domenii precum transporturi, servicii aeroportuare, logistică, comerț sau agricultură. Pe primul loc se află Societatea Națională Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța SA, compania care administrează aeroportul din localitate. Firma, controlată de Consiliul Județean Constanța, a fost înființată în 1998 și desfășoară activități de servicii anexe transporturilor aeriene. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 36,56 milioane de lei și avea 240 de angajați.

Pe locul doi se află B3Globalcon Romania SRL, firmă de recrutare și plasare de forță de muncă deținută de Ady Nelu Lupascu. Compania, înființată în 2007, a avut în 2024 o cifră de afaceri de 29,66 milioane de lei, 10 angajați și un profit net de 4,5 milioane de lei. În domeniul turismului și cazării activează Giogiu Prod SRL, societate care administrează facilități de cazare pentru vacanțe și perioade scurte. Firma a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 22,13 milioane de lei, 24 de angajați și un profit de 719.494 lei.

În transporturi se remarcă Eurovet Logistics SRL, companie specializată în transport rutier de mărfuri. Societatea a avut anul trecut o cifră de afaceri de 20,58 milioane de lei, 90 de angajați și un profit net de 1,02 milioane de lei. Sectorul farmaceutic este reprezentat de Miramarvet Distribution SRL, firmă de comerț cu ridicata de produse farmaceutice și medicale, cu 14,49 milioane de lei cifră de afaceri, 18 angajați și un profit de 1,77 milioane de lei.

Alte companii importante din comună sunt Apollo Megafarm SRL (farmacii – 11,39 milioane lei cifră de afaceri, 28 angajați, profit 1,77 milioane lei), Avimar Veterinary SRL (creșterea păsărilor – 11,39 milioane lei cifră de afaceri, profit 1,66 milioane lei), Megasof Invest SRL (comerț alimentar – 10,75 milioane lei cifră de afaceri), Safety One Pro SRL (comerț cu ridicata – 8,41 milioane lei cifră de afaceri) și Tomis Agregate SRL, firmă din domeniul extracției de piatră pentru construcții, cu o cifră de afaceri de 8,35 milioane de lei și 36 de angajați.

Istoria comunei care găzduiește „fortăreața” NATO

Comuna Mihail Kogălniceanu este o localitate situată în județul Constanța, în regiunea Dobrogea, la aproximativ 25–26 km nord-vest de municipiul Constanța. Comuna este cunoscută în special deoarece aici se află Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, unul dintre principalele aeroporturi din sud-estul României și un punct strategic pentru transportul civil și militar.

Localitatea a purtat în trecut numele Caramurat, iar actuala denumire a fost adoptată în onoarea lui Mihail Kogălniceanu, important om politic, istoric și prim-ministru al României în secolul al XIX-lea. În prezent, comuna are peste 9.000 de locuitori și este formată din mai multe sate, fiind una dintre localitățile importante din zona metropolitană a Constanței. Elementul care a marcat decisiv dezvoltarea comunei este aeroportul construit în perioada anilor 1950–1960. Prima aeronavă civilă a aterizat aici la 3 mai 1960, moment care a marcat începutul activității aeronautice civile în zonă. Aeroportul are o pistă de aproximativ 3.500 de metri și deservește atât zboruri civile, cât și activități militare.