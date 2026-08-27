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Universitatea Craiova se pregătește pentru una dintre cele mai importante seri ale sezonului, iar FANATIK a ajuns la Erevan înaintea confruntării decisive cu Ararat-Armenia. Oltenii vor lupta pentru calificarea în faza principală a Europa League pe stadionul național al Armeniei, într-un decor aparte, iar primele imagini de la fața locului au scos la iveală o surpriză extrem de plăcută pentru delegația din Bănie.

Prima mare surpriză de la Erevan pentru Universitatea Craiova: gazonul arată impecabil!

Partida dintre Ararat-Armenia și Universitatea Craiova se va disputa pe Vazgen Sargsyan Republican Stadium, principala arenă a Armeniei, cea pe care își dispută meciurile și echipa națională. Stadionul din centrul Erevanului are o capacitate de 14.403 locuri și va găzdui duelul care poate trimite formația olteană în faza principală a Europa League.

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Cea mai plăcută surpriză pentru Universitatea Craiova va fi, fără îndoială, suprafața de joc. FANATIK a surprins imagini de la stadion, iar gazonul arată impecabil . Terenul se prezintă în condiții excelente și le oferă jucătorilor lui Universitatea Craiova toate premisele pentru un meci de calitate.

14.403 este numărul de locuri de pe arena Vazgen Sargsyan Republican Stadium

Stadion cochet, cu un decor special, dar și cu tribune mai departe de gazon

Arena din Erevan are un aspect aparte. Tribunele moderne sunt complet acoperite, iar scaunele creează un decor în culorile tradiționale ale Armeniei, cu sectoare albastre, roșii și portocalii, care dau stadionului o imagine spectaculoasă. Există, însă, și un detaliu care poate schimba atmosfera față de un stadion construit exclusiv pentru fotbal. Vazgen Sargsyan Republican Stadium are pistă de atletism, astfel că spectatorii sunt poziționați la o distanță mai mare de teren. Pista dintre gazon și tribune poate diminua presiunea resimțită de jucători din partea publicului, chiar dacă arena va fi animată la meciul cu o miză uriașă pentru ambele echipe.

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Oltenii au parte și de condiții excelente din punct de vedere logistic la Erevan. Delegația Universității Craiova este cazată la DoubleTree by Hilton Yerevan, hotel aflat la aproximativ 3,2 kilometri de stadionul pe care se va juca partida cu Ararat-Armenia. Drumul până la arenă poate fi parcurs în aproximativ 7-8 minute, astfel că echipa nu va avea de înfruntat probleme de deplasare.

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3,2 km este distanța de la DoubleTree by Hilton Yerevan, hotelul la care este cazată Universitatea Craiova la stadion

Cine a fost singurul absent de la antrenamentul oficial al Universității Craiova

În dimineața de miercuri, 26 august, elevii lui Filipe Coelho au efectuat ultimul antrenament înaintea zborului, iar , care s-a accidentat în meciul cu FC Voluntari, . Simon Elisor a revenit la antrenamente și va face deplasarea în Armenia alături de echipă.

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Înainte de startul efectiv al ședinței de pregătire, atmosfera din lotul Universității Craiova a fost una excelentă. Jucătorii au fost foarte bine dispuși, s-au tachinat și au schimbat glume între ei, zâmbetele fiind nelipsite înaintea unui nou meci european. Odată ce antrenamentul a început, însă, tonul s-a schimbat, iar fiecare dintre elevii lui Filipe Coelho s-a concentrat exclusiv asupra exercițiilor și ultimelor detalii pregătite pentru duelul decisiv din Armenia.