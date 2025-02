Ce îi atrage pe studenții străini în România. Motivul pentru care tinerii învață aici, dar pleacă după ce își iau diplomele: „Suntem în competiție cu Occidentul”

Interesul studenților străini pentru România este în creștere în ultimii ani. Fie că vin din zona Asiei, Africii sau Europei, mulți dintre tinerii dornici să devină specialiști ajung să studieze la universitățile de aici. Există, însă, un motiv pentru care aleg să treacă granița.

Mai mulți studenți străini în România

Potrivit datelor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, numărul solicitărilor de înscriere la universitățile din România, pentru anul universitar 2024 – 2025, a fost unul masiv. Aproape 82.000 de cereri venite de la candidați din 160 de țări de pe cinci continente.

Posibilitățile academice pe care România le pune la dispoziția studenților străini îi ajută pe aceștia să aleagă ce li se potrivește. Și chiar dacă nu avem nicio universitate în topurile internaționale, România dispune de facultăți de elită. Cele mai cunoscute se află la Brașov, București, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca. De aici ies, anual, experți pentru diverse zone de interes. Printre ele se numără ingineria, medicina, economia, artele, tehnologia informației, relațiile internaționale, administrație și științele educației.

Ceea ce puțini știu, însă, este că cei ce vor să devină studenți în România și provin din țări non-EU trebuie să parcurgă mai mulți pași. Cei ce vor să se înscrie la studii universitare de licență, masterat, doctorat și postuniversitare în domeniul medical trebuie să urmeze un an sau șase luni de pregătire. În timpul acestei perioade, cetățenii străini din state terțe UE învață termeni din limba română și deprind unele cunoștințe de bază, în legătură cu profilul pe care urmează să îl studieze, fie că vorbim despre anatomie, chimie, fizică, desen tehnic etc.

Ce îi atrage pe studenții străini în țara noastră

Deși pentru statul român ar putea fi un motiv de laudă, sociologii spun că nu calitatea ne diferențiază de alte state atunci când se vorbește de studenții străini. Pentru aceștia, din România sunt un vis devenit realitate. Paradoxal, mai ales dacă ne gândim ce părere au românii despre nivelul de trai.

„Avem două explicații. Prima, pentru studenții EU, mai ales cei care vor să studieze Medicina, taxele, care sunt mult mai mici. Și costul vieții care este mult mai mic decât, să zicem, Marea Britanie, Italia, Franța. Și atunci vin francezi, italieni să studieze în România, își iau diploma de medic, recunoscută la nivel european, și se întorc în țara de reședință și își practică meseria. Pentru studenții non-EU, tot taxa. Adică decât să se ducă în Franța, Italia, Germania, și să plătească 20.000 pe an, mai bine vin la noi și plătesc 2.000 pe an. Singurul lucru cu care noi putem competiționa cu universitățile din Occident nu e calitatea, ci este costul”, afirmă sociologul Gelu Duminică, pentru FANATIK.

Și deși 7,4% dintre studenții din România sunt străini, o bună parte dintre aceștia, mai ales din țări membre UE, își definitivează studiile, apoi se întorc fie în țările natale, fie în alte țări. Motivul este tot financiar. Pentru că deși costurile de trai din România sunt mai mici, la fel de mici sunt și salariile oferite, lucru care nu convine proaspeților specialiști.

Mulți specialiști din țări non-UE

Cât îi privește pe studenții non-EU, aceștia dau semne că preferă să profeseze în România. Asta pentru că, în țările de unde provin, remunerațiile sunt mult mai mici și insuficiente unui trai decent. În acest context, universitățile din România depun eforturi pentru a atrage cât mai mulți tineri talentați care își doresc să deprindă o meserie.

„Numărul studenților non-EU care rămân în țară este în creștere. Pentru studenți din zona Africii, un salariu de 1.000 de euro, ca rezident, este mult mai mare decât ar obține la ei. Nu spun de momentul când va ajunge în specializare. Colegii de la Babeș Bolyai au strategii de atragere a studenților non-EU în România. Au campanii serioase în anumite zone. Totuși, și la noi lucrurile se schimbă. Dacă înainte de 89′ veneau în baza unor tratate, acum competiționăm cu Occidentul. Competiția este în primul rând prin perspectiva prețului și costului de viață, pentru că la calitate pierdem”, mai susține celebrul sociolog.

Cum ajung străinii să devină medici în România

Totuși, eforturile pe care tinerii trebuie să le depună pentru a ajunge să profeseze în România sunt uriașe. La și Farmacie din Cluj învață peste 3.500 de studenți străini. Dintre aceștia, 766 sunt din afara Uniunii Europene. Dintre ei, sub 10% rămân pentru rezidențiat. Pentru a se înscrie este necesar să învețe bine limba română. Ulterior, trebuie să depună un dosar stufos ce cuprinde, printre altele, un certificat care să ateste acest lucru. În plus, ei pe an. Suma nu este deloc de neglijat, mai ales că nu vor primi salariu în timpul rezidențiatului.

Dacă decid să facă rezidențiatul aici, cetățenii străini trebuie să aibă mai multe calificări. În plus, ei trebuie să fie rezidenți permanenți ai României. Asta, ori să aibă o carte albastră a Uniunii Europene. Aceasta le permite persoanelor supra-calificate să lucreze și să locuiască oriunde în Uniunea Europeană.