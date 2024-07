Ce îi gătește Doina Teodoru lui Cătălin Scărlătescu. Juratul MasterChef e nevoit s-o oprească: „Mai ușor, mămiculeee!”

Doina Teodoru îl surprinde pe Cătălin Scărlătescu cu rețetele ei, cu toate că uneori, deși juratul MasterChef adoră anumite preparate, îi spune să se oprească.

Doina Teodoru, prea iute pentru Cătălin Scărlătescu: „Mai ușor, mămiculeee!”

Bucătarul a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre mâncărurile cu care Doina îl surprinde și, mai în glumă, mai în serios, ne spune că iubita lui gătește de zici că își dă masteratul în preparate picante.

ADVERTISEMENT

Cătălin Scărlătescu adoră iuțeala, ba chiar poate mânca foarte picant, însă Doina de multe ori sare calul când vrea să îi facă o surpriză. Și el o surprinde pe parteneră cu tot felul de mâncăruri, de la paste delicioase până la preparate din pește.

„De foarte multe ori îi gătesc. Îi fac tot felul de mâncăruri. Culmea, și ea îmi gătește mie. Face salate foarte mult, foarte multe salate, gusturi ciudate, mai mult picant, ea mănâncă picant. Bine, eu n-am o problemă cu foarte picantul, dar câteodată îi spun ”Mai ușor, mămiculeee că nu-ți dai masteratul în iute”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

și despre revenirea la PRO TV, după o absență de ani buni, dar și despre așteptările pe care le are de la concurenții pentru care filmările au început deja. Scărlătescu a spus că pentru el nu e vorba de niciun comeback, căci are senzația că la PRO TV a fost dintotdeauna. Mai mult, promite că șederea la va fi îndelungată de acum înainte.

Juratul promite că va sta mult și bine la PRO TV, după marea revenire: „Am impresia că aici m-am născut”

„Nu e nicio revenire, dragule! Tu vezi vreo revenire? Eu am impresia că aici m-am născut, aici am crescut și am dispărut, așa, foarte puțin. Am un unchi pe care-l cheamă Alois, Alzheimer! (râde) Cred că am lipsit puțin. În mintea mea nu e că am lipsit foarte mult. Chiar n-am lipsit mult. Să vezi de aici încolo cât de lungă va fi perioada. Tot rămâne Masterchef!”, ne-a spus Cătălin Scărlătescu.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă există vreun lucru pe care nu-l place să facă în bucătărie, cum ar fi corvoada spălatului vaselor, Cătălin a fost extrem de sincer și a mărturisit că le-a făcut pe toate și nu fuge și de alte munci în afară de gătit în sine, din contră!

„Sunt bucătarul care chiar le-a făcut pe toate”

„Spălatul vaselor face parte din bucătărie. Nu există mâncare fără vase curate. În primul rând, trebuie să ai vase curate ca să poți să faci o mâncare curată, așa că totul e un cerc vicios, iar dacă nu le-ai făcut pe toate… Ori eu sunt bucătarul care chiar le-a făcut pe toate”, a completat Cătălin Scărlătescu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Scărlătescu a spus că, deși nu îi plac multe mâncăruri, curiozitatea îl mână să guste din orice preparat, căci respectă foarte mult munca oamenilor, strădania de care au dat dovadă făcând chiar și lucruri care nu sunt pe gustul său.

„Lucrând în mediul ăsta de foarte mult timp știu să înțeleg mâncarea. Sunt anumite bucătării care mă impresionează, sunt bucătării care mă plictisesc. Sunt bucurii care îmi plac, sunt bucătării care nu sunt pe gustul meu, dar niciodată nu refuz să gust o mâncare. Apoi trag concluziile, îmi place, nu-mi place, nu-i pe gustul meu”, a adăugat Scărlătescu.

Avertisment lui Cătălin Scărlătescu pentru concurenții MasterChef: „Nu-mi plac ăștia care bat câmpii. N-am nevoie de ăștia care pun suflet”

Ca jurat la MasterChef România, Scărlătescu îi va taxa pe lăudăroși, pe cei care vor spune că au pus suflet în preparate și nu osul la treabă.

„Eu o să pun preț pe sinceritatea din farfurie. Vreau să fie sinceri cu ei, cu ingredientele, corecți cu noi și cu ingredientele. Am să taxez tot timpul bătaia de joc și nevolnicia. Nu-mi plac ăștia care bat câmpii: am vrut să faac, de ce n-ai făcut?

Mai bine vii și îmi faci o salată sinceră, cu un dressing spectaculos și atunci o să vezi toată prospețimea și ai plecat cu șorțul, chiar dacă ai făcut o salată.

Nu trebuie să fii un șurubar din ăla, să inventezi, să coci, să descoci. Avem nevoie de gust, de sare și piper în farfurie. N-am nevoie de ăștia care pun suflet. Nu, păstrați-vă sufletul că abia îl aveți pentru voi!”, ne-a precizat Cătălin Scărlătescu.