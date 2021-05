Ce îi leagă pe Marinos Ouzounidis și Cristiano Bergodi. Aceleași „sperietori” pentru cei doi tehnicieni

Din păcate pentru Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi și Marinos Ouzounidis au avut parte în mandatele de tehnicieni de înfrângeri similare. Astfel, cei doi antrenori au pierdut în fața Academicii Clinceni și a Chindiei Târgoviște, două formații care nu își puneau mari speranțe în jocurile contra Craiovei.

În sezonul precedent, Bergodi a fost aproape să aducă titlul în Bănie, însă a pierdut „finala” cu CFR Cluj. Startul actualei stagiuni l-a prins pe banca Științei, însă înfrângerile cu echipele menționale anterior, dar și neînțelegerile cu conducerea au dus la demisia tehnicianului italian.

Visul campionatului pare că se îndepărtează și în acest sezon. Chiar dacă FCSB și CFR Cluj au remizat, rezultat favoribil Universității, oltenii nu au putut să obțină vreun punct în fața Clinceniului și au pierdut teren în bătălia pentru campionat.

După ceea ce a arătat în play-off-ul sezonului trecut, Universitatea Craiova nu ar fi trebuit să aibă probleme în confruntările cu Academica Clinceni și Chindia Târgoviște, însă lucrurile nu au stat deloc așa. Ba, mai mult, Bergodi a plecat din Bănie după eșecurile cu cele două formații.

În Liga 1, antrenorul italian a început sezonul „ca din pușcă”, la fel ca în play-off. Universitatea Craiova a avut o serie de șapte victorii consecutive, însă numărul „opt”, atât de iubit în zona Olteniei, nu a fost cu noroc. Pe 23 octombrie 2020, Academica Clinceni a învins-o pe Știința pe „Ion Oblemenco” și a produs un șoc. Bautista Cascini a fost marcatorul unicului gol.

Experiența neplăcută s-a repetat la două săptămâni distanță. Cu olteanul Emil Sândoi la cârmă, Chindia trece printr-un sezon istoric și nu mai tremură pentru evitarea retrogradării. Astfel, pe 6 noiembrie, Daniel Popa marca golul care o făcea victorioasă pe Chindia la Craiova, iar Cristiano Bergodi își anunța demisia după acest joc, fiind într-un conflict cu partea administrativă a clubului. Ba, mai mult, Renzo Rossi, fostul colaborat al lui Bergodi, a anunțat că patronul Mihai Rotaru ar fi vrut să-l aducă pe Corneliu Papură în staff, însă italianul ar fi refuzat.

„Nu dau vina pe jucători, eu am vină pentru această înfrângere, am și probleme, mă gândesc să îmi dau demisia. Nu stau în cer, în ciuda sfinților. Am și probleme și poate asta s-a văzut și în jocul echipei. Jucătorii nu au nicio vină, la pauză se putea schimba toată echipa, dar și antrenorul.Probabil, fără mine, echipa pornește din nou cu altcineva. Eu cred că sută la sută îmi dau demisia” – Cristiano Bergodi, după U Craiova – Clinceni 0-1

