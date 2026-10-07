Ce îi lipsește lui Andrei Rațiu pentru a se transfera la Barcelona: „Eu mi-am luat palme peste cap de la Costacurta și Maldini pentru asta”

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Cosmin Contra (50 de ani), fost selecționer al României și unul dintre cei mai buni fundași dreapta din istoria naționalei, a vorbit despre calitățile extraordinare ale lui Andrei Rațiu și despre lucrul care-l împiedică pe „Sonic” să se transfere la un club de top precum FC Barcelona.

Carențele defensive, impedimentul numărul 1 al lui Andrei Rațiu

Andrei Rațiu este cel mai valoros fotbalist al României, iar el și-a demonstrat valoarea de multe ori în campionatul Spaniei, acolo unde joacă pentru Rayo Vallecano. Deși a avut prestații foarte bune și echipele nu par să se înghesuie să-i plătească românului clauza de reziliere de doar 25 de milioane de euro.

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Ajuns deja la vârsta de 28 de ani, Rațiu nu mai poate fi privit ca un fotbalist promițător, însă un alt lucru îl împiedică să ajungă la echipele mari ale Europei. Cosmin Contra a fost un fotbalist de același profil cu al lui Andrei Rațiu și știe că dacă nu se va îmbunătăți pe partea defensivă nu va ajunge la formații de top, așa cum ar putea s-o facă.

„Din punctul meu vedere, în sistemul pe care îl folosește Gică, fundașii noștri laterali sunt extreme. Când noi ieșim cu mingea de la portar și Răzvan Marin se bagă între fundașii centrali, Rațiu și cu Bancu trebuie să fie extreme. Dacă tu pierzi mingea, cum a făcut-o Stanciu… Dacă tu nu ai o reacție, pentru că Gică știe, îl cunoaște din Spania… Rațiu, dacă și-ar îndeplini faza defensivă, ar juca la Barcelona 100%.

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Ca jucător ofensiv, Rațiu e cel mai bun din Spania, dar trebuie să crească pe faza defensivă. El nu a avut reacție. Când a pierdut Stanciu mingea, trebuia să aibă reacție. Cineva trebuia să-i spună că trebuie să vină repede să închidă. El e apărător prima dată, nu atacant”, a declarat Cosmin Contra la

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Cum a învățat Cosmin Contra să se apere la AC Milan. Uriașii Maldini și Costacurta l-au mustrat pe fostul internațional român

Cosmin Contra recunoaște că i-a plăcut să urce în ofensivă și să facă diferența în jumătatea adversă la fel de mult cum îi place și lui Andrei Rațiu, însă și să învețe arta defensivei de la cei mai mari maeștri: Paolo Maldini și Alessandro Costacurta.

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„Și eu am fost ofensiv, dar am învățat în Italia, pentru că am avut norocul să ajung la AC Milan, să mă întâlnesc cu Costacurta și cu Maldini, care mi-au dat o palmă peste cap și mi-au spus că suntem în Italia și că trebuie să mă apăr. Plecam în atac, dar am învățat să mă apăr, am învățat să strâng.

Rațiu e un băiat inteligent, care are calități. Când vrea… Îmi aduc aminte de un meci cu Real Madrid, în care l-a ținut pe Vinicius extraordinar. Deci, băiatul poate, dar trebuie să-l faci să-și dorească lucrul ăsta. Nu știu ce-l învață la echipa de club, dar trebuie să vină cu o altă mentalitate, deoarece joacă în Spania”, a mai spus „Guriță”.