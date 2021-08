Ce îi place Mihaelei Rădulescu să facă de fiecare dată când vine în România. Are o plăcere neobișnuită

Vedeta a dezvăluit ce îi place să facă de fiecare dată când vine în România, precizând că este vorba de niște mici plăceri la care nu poate renunța orice ar spune medicii nutriționiști.

Fosta recunoaște că sunt câteva alimente la care nu poate renunța sub nicio formă, chiar dacă știe că nu sunt tocmai sănătoase pentru organism.

Bruneta adoră să mănânce parizer cu muștar, produs care-i amintește cu mare drag de perioada studenției. Un alt aliment la care nu renunță este amandina, Mihaela Rădulescu subliniind faptul că nu face excese.

Mihaela Rădulescu, despre produsele la care nu renunță

„Nu aveam bani în facultate și îmi aduc aminte că parizerul era viața mea, mai ales când îl prindeai pe ală proaspăt, roz așa, și tăiat foarte subțire, și cu pâinea aia caldă, franzela aia albă.

Deci eu nu am o problemă cu asta, cum nu am o problemă cu nimic din ce înseamnă mâncare românească. Atunci când vin în România îmi este poftă fix de lucrurile cele mai nesănătoase, cele mai românești.

Nu există venire în România, la muncă, fără să nu mănânc un sandviș cu parizer și cu muștar din ăla românesc.

Cum e și amandina și alte lucruri de care nu simt nevoia să mă despart, oricâte teorii despre nutriție și sănătate mi-ai ține

Eu am și noroc cumva că nu am intoleranțe, nu am alergii, nu am restricții de genul ăsta și repet mănânc foarte sănătos, după care brusc poți să mă vezi ori cu o sharoma în mână, ori cu un parizer.

Ori cu ceva de care îmi e poftă și de la care nu vreau să mă opresc pentru că mi se pare mișto să-ți faci și poftele”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru .

Mihaela Rădulescu, stil de viață echilibrat la 52 de ani

Vedeta nu are absolut nicio problemă cu mâncarea românească pe care o consumă cu cea mai mare plăcere atunci când ajunge în România.

nu face excese alimentare și pune foarte mare accent pe sport, activitate pe care o are indiferent de proiectele de pe ordinea de zi.

Mihaela Rădulescu mănâncă de toate și nu se abține de la nimic, dar mereu are grijă să aibă un stil de viață sănătos și echilibrat.