Ce îi spune Gabi Bădălău Biancăi Drăgușanu când sunt singuri. Sofia, fiica vedetei, a auzit tot

Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, a dat din casă în ceea ce privește relația recentă a mamei sale cu omul de afaceri Gabi Bădălău.

Vedeta a fost întrebată despre modul în care era alintată de iubiții ei de-a lungul ultimilor ani: ”Sufletul meu, viața mea, dragostea mea, îngerul meu”.

La rândul ei, dând dovadă de o inocență specifică vârstei, Sofia a spus că Gabi Bădălău este cel care folosește aceste apelative atunci când vorbește cu conform .

Dat fiind acest aspect, rezultă indirect faptul că relația dintre cei doi este pe drumul cel bun, în ciuda zvonurilor apărute de-a lungul timpului în spațiul public.

Ce spune Bianca Drăgușanu de o posibilă căsătorie

Despre o posibilă oficializare în acte a relației sale, Bianca Drăgușanu dă de înțeles că acest lucru este posibil.

”S-ar putea să urmeze, s-ar putea să nu. Eu dacă mă mărit, mă gândesc azi, și mă mărit mâine. Dacă acest lucru se mai întâmplă, sper să fie pentru totdeauna. Bărbatul trebuie să fie perfect, dar nu există, până atunci aștept, poate face cineva un cyborg”, a declarat Bianca Drăgușanu la Antena Stars.

În debutul acestui an, Bianca Drăgușanu era extrem de convinsă că se va căsători și a 3-a oară.

”Acum viața mea este în roz, e frumoasă, e cum mi-am dorit-o și cum o merit. În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele din toate punctele de vedere.

Mi se întâmplă exact ce-mi doresc, sunt fericită. Există cineva în viața mea care mă face fericită. Sunt împlinită din toate punctele de vedere. Viața mea merge în direcția în care trebuia să meargă de mult. Da, mă mărit! Am spus că a treia oară o să fie cu noroc”, a declarat Bianca Drăgușanu la Kanal D, în ianuarie.

Tot atunci, Bianca a explicat cum a ajuns să plece în Maldive cu , după ce ea plecase inițial singură în vacanță, la prietena ei Ramona Gabor, în Dubai.

”Eu îmi permit orice fel de vacanță, am plecat singură în Dubai și de acolo am plecat cu cineva într-o altă vacanță. O lună am stat într-o vacanță. Nu a fost planificat. Am zis că vreau în Maldive, că vreau poze mișto. Eu am mers la prietena mea, Ramona Gabor, dar ea nu a vrut în Maldive”, a mai spus Bianca.