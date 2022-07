Ce îi transmite Carmen de la Sălciua omului de care se separă după 14 ani: „Mă bucur cât a fost acolo”

Carmen de la Sălciua rămâne fără unul dintre oamenii ei de bază, cunoscutul saxofonist Nelu Popa. După 14 ani de cântat împreună, cei doi au decis că nu mai pot continua pe același drum.

Carmen de la Sălciua, mesaj pentru Nelu Popa după ce a decis să nu mai cânte cu ea de la anul

Mai precis, Nelu Popa vrea să urmeze o carieră pe cont propriu, având în plan să își creeze propria trupă. Nelu a făcut dezvăluirea de curând, pentru FANATIK, iar acum și interpreta de muzică de petrecere a avut un cuvânt de zis legat de acest anunț neplăcut pentru fanii lor.

Carmen a precizat din start că nu e vorba despre neînțelegeri, ci e o decizie pe care Nelu i-a comunicat-o din timp, povestindu-i despre planurile sale de viitor.

Cântăreața susține că speră ca indiferent de ceea ce va face partenerul ei de scenă pe viitor să nu regrete hotărârea luată și să îi meargă bine.

„Este adevărat că ne separăm, ca să zic așa. Mă bucur că am colaborat împreună. Nu îi pot ranchiună, nu sunt supărată pe el, ba chiar am avut o discuție amiabilă când am stabilit că el își va face propria trupă.

Cu toții am făcut un întreg tare fain. La un moment dat, e posibil să nu te mai regăsești în anumite proiecte. Eu mă bucur cât a fost acolo, om de nădejde, un om căruia nu am ce să îi reproșez”, este mesajul pe care îl transmite Carmen de la Sălciua.

a mai completat cu faptul că nu este primul om care pleacă din trupă și că toți cei de care s-a despărțit până acum au rămas în sufletul lui. Cu majoritatea celor cu care a colaborat ține și acum legătura.

„Nu am rămas cu niciun om în relații urâte”

„Nu am rămas cu niciun om în relații urâte. Eu cu Nelu Popa vom mai cânta împreună anul ăsta, până la final. Vom onora toate evenimentele pentru care am fost programați din timp. Apoi, el își va croi propriul drum.

Au mai fost oameni care au plecat din trupă, cu care am rămas în relații bune. Chiar și cu băiatul de la clape care a plecat acum doi ani păstrez legătura. Cu soția lui, de exemplu, mă văd des, aproape în fiecare zi. Deci eu nu sunt genul de persoană care să poarte dușmănie. Doamne ferește de așa ceva!”, a mai spus Carmen de la Sălciua pentru FANATIK.

„Din păcate, drumurile noastre se separă. O să-mi fac trupa mea proprie. M-am gândit mai bine și cred că ăsta e un drum pe care trebuie să-l urmez. Nu pot să onorez chiar toate evenimentele, fiind implicat în proiectul cu Carmen. Tocmai de aceea, am decis să merg pe calea mea și din cauza asta trebuie să ne împărțim…

Ea deja știe. Am vorbit cu ea. Am stabilit că s-a ajuns aici. Au fost mici neînțelegeri, dar nu asta e important. Eu o respect și iubesc la fel de mult. Nu e vorba de vreun scandal sau ceartă. Sper ca ea să nu iasă cu anumite declarații, pentru că nu am avut nimic de împărțit”, Nelu Popa.