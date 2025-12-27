Sport

Ce îl enervează cel mai tare pe Istvan Kovacs la fotbaliști. Arbitrul „a dat din casă” de sărbători: „Încerc să-i atrag de partea mea”

Istvan Kovacs „dă din casă” de sărbători. Cel mai bun arbitru român a fost protagonistul unui interviu de Crăciun și a dezvăluit ce îl deranjează cel mai tare la jucători.
Cristian Măciucă
27.12.2025 | 11:00
Ce il enerveaza cel mai tare pe Istvan Kovacs la fotbalisti Arbitrul a dat din casa de sarbatori Incerc sai atrag de partea mea
ULTIMA ORĂ
Cum pregătește Istvan Kovacs un meci de fotbal și ce îl enervează pe arbitru cel mai tare la jucători. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs (40 de ani) este arbitrul cu cele mai bune performanțe din istorie. „Centralul” din Carei a oficiat finalele tuturor competițiilor europene, iar acum așteaptă prima delegare la Cupa Mondială. Kovacs a dezvăluit cum se pregătește pentru meci.

Cum se pregătește Istvan Kovacs să arbitreze un meci

Istvan Kovacs este un arbitru meticulos. „Centralul” din Carei pregătește în amănunt fiecare partidă. El și-a „vândut” secretele microbiștilor din România cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Kovacs a dezvăluit inclusiv motivul pentru care a a fost la un pas să renunțe la arbitraj.

ADVERTISEMENT

„În primul rând analizez echipele tehnico-tactic cum o să joace. Încerc să găsesc jucătorii cheie, care, în timpul jocului, pot crea probleme. Încerc să îi atrag de partea mea. Înțeleg reacțiile lor. Fiind fost fotbalist mă ajută enorm. Dar dacă depășesc o anumită limită când vine vorba de proteste, acest lucru nu e acceptat și instrucțiunile CCA sunt foarte clare, trebuie să aplic Legile Jocului.

Nu îi iau în vizor. Sunt conștient de ce pot să facă în timpul jocului. Ne uităm dacă e stângaci, dacă e dreptaci, faze fixe, lovituri de la colț. Pentru noi e important unde se duce mingea în suprafața de pedeapsă, în ce zonă, și unde trebuie să ne concentrăm.

ADVERTISEMENT
Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din...
Digi24.ro
Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina. Măsuri economice dure

Mai nou echipele folosesc tactica asta, se pun în interiorul suprafeței de poartă, în fața portarului și îl pot incomoda. Și asta e foarte important. E foarte multă analiză, dar d-aia suntem patru pe teren și doi în camera VAR”, a declarat Istvan Kovacs, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar....
Digisport.ro
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale

Cu ce îl enervează cel mai tare fotbaliștii pe Istvan Kovacs

Arbitru în SuperLiga din anul 2007, Istvan Kovacs a fost promovat după doar trei ani pe lista FIFA. El este singurul arbitru român care a reușit performanța de a „fluiera” toate cele trei finale europene: Conference League (2022), Europa League (2024) și Champions League (2025).

(n.r – Te deranjează jucătorii care simulează?) Da. Dar știu cine sunt persoanele respective. Nu e bine să intri pe teren cu idei preconcepute. Într-adevăr ești mai atent, dar atât”, a adăugat Kovacs.

ADVERTISEMENT
Balon de Aur la… mașini! Lamine Yamal are bolizi de lux în garaj,...
Fanatik
Balon de Aur la… mașini! Lamine Yamal are bolizi de lux în garaj, deși nu deține permis de conducere. Foto
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut...
Fanatik
Revista Fanatik 772! Exclusiv: interviu-eveniment Andrei Rațiu! Drama neștiută a mamei lui Helmut Duckadam! Super Cadouri: Calendarul Sportiv 2026 și Albumul Topps UEFA Champions League!
Anunț oficial despre Louis Munteanu! Decizia luată de atacantul lui CFR Cluj, după...
Fanatik
Anunț oficial despre Louis Munteanu! Decizia luată de atacantul lui CFR Cluj, după ce a produs un scandal-monstru
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Cum a cucerit-o Banciu pe colega sa de cameră: 'Venea cu alt hăndrălău...
iamsport.ro
Cum a cucerit-o Banciu pe colega sa de cameră: 'Venea cu alt hăndrălău în fiecare seară, dar apoi am dormit 3 săptămâni în același pat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!