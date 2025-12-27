Ce îl enervează cel mai tare pe Istvan Kovacs la fotbaliști. Arbitrul „a dat din casă” de sărbători: „Încerc să-i atrag de partea mea”

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs (40 de ani) este arbitrul cu cele mai bune performanțe din istorie. „Centralul” din Carei a oficiat finalele tuturor competițiilor europene, iar acum așteaptă prima delegare la Cupa Mondială. Kovacs a dezvăluit cum se pregătește pentru meci.

Cum se pregătește Istvan Kovacs să arbitreze un meci

Istvan Kovacs este un arbitru meticulos. „Centralul” din Carei pregătește în amănunt fiecare partidă. El și-a „vândut” secretele microbiștilor din România cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Kovacs a dezvăluit inclusiv

ADVERTISEMENT

„În primul rând analizez echipele tehnico-tactic cum o să joace. Încerc să găsesc jucătorii cheie, care, în timpul jocului, pot crea probleme. Încerc să îi atrag de partea mea. Înțeleg reacțiile lor. Fiind fost fotbalist mă ajută enorm. Dar dacă depășesc o anumită limită când vine vorba de proteste, acest lucru nu e acceptat și instrucțiunile CCA sunt foarte clare, trebuie să aplic Legile Jocului.

Nu îi iau în vizor. Sunt conștient de ce pot să facă în timpul jocului. Ne uităm dacă e stângaci, dacă e dreptaci, faze fixe, lovituri de la colț. Pentru noi e important unde se duce mingea în suprafața de pedeapsă, în ce zonă, și unde trebuie să ne concentrăm.

ADVERTISEMENT

Mai nou echipele folosesc tactica asta, se pun în interiorul suprafeței de poartă, în fața portarului și îl pot incomoda. Și asta e foarte important. E foarte multă analiză, dar d-aia suntem patru pe teren și doi în camera VAR”, a declarat Istvan Kovacs, la

ADVERTISEMENT

Cu ce îl enervează cel mai tare fotbaliștii pe Istvan Kovacs

Arbitru în SuperLiga din anul 2007, Istvan Kovacs a fost promovat după doar trei ani pe lista FIFA. El este singurul arbitru român care a reușit Conference League (2022), Europa League (2024) și Champions League (2025).

„(n.r – Te deranjează jucătorii care simulează?) Da. Dar știu cine sunt persoanele respective. Nu e bine să intri pe teren cu idei preconcepute. Într-adevăr ești mai atent, dar atât”, a adăugat Kovacs.