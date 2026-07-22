Ce îl face pe Marius Baciu să fie optimist înainte de FCSB – Auda: „Au zis că nu au văzut în viața lor așa ceva!”

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FCSB va debuta joi seară în noul sezon de UEFA Conference League. Formația antrenată de Marius Baciu va înfrunta pe teren propriu formația letonă Auda, în prima manșă a turului al doilea preliminar. Tehnicianul a prefațat confruntarea și speră ca echipa sa să fie susținută de un stadion cât mai plin.

FCSB debutează în cupele europene! Ce a declarat Marius Baciu înainte de duelul cu Auda

Roș-albaștrii s-au calificat în cupele europene prin intermediul barajului pentru Conference League, iar acum speră să ajungă în faza principală a competiției. Primul adversar pare, la prima vedere, unul accesibil. Auda este o formație din Letonia fără mari pretenții la nivel european, însă și în sezonul trecut FCSB a avut dificultăți în fața unor adversari mai slab cotați.

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Prima manșă a dublei din turul al doilea preliminar se va disputa la București, pe Stadionul Steaua, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Letonia.

Marius Baciu FCSB trage semnalul de alarmă înaintea debutului european

Antrenorul FCSB încearcă să își țină jucătorii concentrați înaintea debutului în cupele europene. Tehnicianul a explicat că, în urma analizei adversarului, a identificat mai multe aspecte la care elevii săi trebuie să fie foarte atenți.

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„Întâlnim o echipă bună, am analizat-o. E o echipă harnică, echipă agresivă, care face pressing avansat, au jucători străini, jucători de forță. Antrenor francez. Nu o să avem un joc ușor, nu discutăm de o dublă simplă. Trebuie să fim foarte concentrați. Nu putem discuta de pericol, e mult spus. Dar întâlnim o echipă care se axează pe a demonstra. E o echipă care vrea să se afirme, cu jucători care vor să treacă în campionate mai puternice. Sunt ferm convins că vor să demonstreze.

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Când ești în plin campionat, ai un alt ritm. L-am trimis pe Lucian Filip să urmărească de la fața locului și a spus că e un campionat destul de aprig și că e o echipă care se bazează pe jucători tineri. Și noi avem plusuri și minusuri, și ei au. Am făcut analiza fiecărui jucător în parte. Încercăm să găsim breșele pentru a ajunge la finalizare. Trebuie să ne concentrăm și pe defensivă, pentru că ei joacă foarte bine pe contraatac.

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Ne bazăm pe toți fanii noștri, și de la televizor, și din străinătate. Primim mesaje călduroase. M-aș bucura să vină cât de multă lume. Și la meciul cu Piteștiul au fost 8-9000 de oameni alături de noi. Să fi văzut ce a fost în Belgia la meci! Au fost vreo 2000 și ceva de suporteri. Organizatorii de acolo au zis că n-au văzut în viața lor atâta lume și au jucat echipe ca Anderlecht acolo. Am o presimțire că vom juca bine.

Avem probleme încă, nu putem discuta doar de rezultat (n.r. 2-0 cu Argeș). Rezultatul ne bucură, dar am avut probleme defensive. Am pierdut destul de mult mingea pe la mijlocul terenului, dar asta a fost și ideea noastră, să fim precauți. Suntem la început de campionat, am avut destul de multe improvizații. Am încercat prudența și de multe ori ne-a ieșit, dar am avut și probleme defensive.

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A fost un an, din punct de vedere al campionatului, nereușit și suntem conștienți cu toții, dar până la urmă am salvat oarecum situația și avem posibilitatea de a juca în cupele europene. Știm că nu e ușor, pot fi surprize oricând. Ne dorim foarte mult să facem o dublă foarte bună, nu e destul un meci. Trebuie să abordăm cu maximă seriozitate. Auda e o echipă agresivă, o echipă modernă. Sperăm că vom câștiga, vom vedea. Într-o dublă se poate întâmpla orice, chiar nu mă gândesc la un rezultat care să te liniștească. Nu va fi ușor nici returul, am văzut cum abordează ei jocul pe teren propriu.

Fanii trebuie să fie lângă noi în orice moment. S-a muncit foarte mult și pe partea administrativă, și tehnică, pentru a analiza foarte multe situații și jucători. Dar ne-am asumat cu toții că nu trebuie să ne pripim. Un transfer e ca o loterie, poate să fie foarte bun la un club, dar să nu fie ce-ți dorești tu”, a declarat Marius Baciu.

Vești despre Mihai Popescu chiar înainte de FCSB – Auda! Ce a anunțat Marius Baciu

Antrenorul FCSB a vorbit și despre situația lui Mihai Popescu, fundașul roș-albaștrilor care a suferit o nouă accidentare. Tehnicianul speră ca recuperarea să fie una rapidă. Totodată, Baciu s-a declarat încântat de faptul că în lot au ajuns jucători formați în fotbalul francez.

„Asta e deja problema colegilor noștri, care știu foarte bine ce e de făcut. Eu sunt concentrat să antrenez echipa. Jucătorii francezi, de-a lungul timpului, au fost foarte bine cotați pentru fotbalul românesc. M-a preocupat fotbalul francez de când am fost acolo. Mă bucur că am posibilitatea să lucrez cu jucători care au educația asta franceză.

Mihai Popescu e bine, dacă se poate spune bine. Nu se antrenează normal cu echipa, mai așteptăm. I s-a umflat puțin genunchiul, vom vedea în următoarea perioadă ce va fi. Peste câteva zile se vor face alte evaluări. În RMN nu s-a văzut absolut nimic de ruptură, dar există o afecțiune acolo. Poate pe fondul încărcăturii din antrenamente, Mihai s-a pregătit foarte bine. Durerea s-a accentuat pe zi ce a trecut. Totuși, vine după o operație destul de complicată”, a mai precizat antrenorul.