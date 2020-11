Cristiano Bergodi a anunțat ce îl nemulțumește înainte de Universitatea Craiova – Chindia Târgoviște. Tehnicianul italian al Științei a anunțat că echipa lucrează intens pentru a remedia această problemă.

După această etapă, campionatul României va intra într-o pauză competițională, întrucât urmează o nouă acțiune a echipei naționale. De altfel, la fel ca în precedentele întâlniri ale „tricolorilor”, oltenii vor da mai mulți jucători.

Bergodi conștientizează cât de importantă este o victorie și speră ca elevii săi să nu mai repete greșelile din meciul cu Academica Clinceni, atunci când „juveții” plecau din start ca mari favoriți, dar s-au văzut învinși pe teren propriu.

Ce îl nemulțumește pe Bergodi înainte de U Craiova – Chindia: „Lucrăm foarte mult”

Moralul „alb-albaștrilor” s-a refăcut după eșecul cu Clinceni, iar la acest lucru a contribuit victoria de la Mediaș, cu Hermannstadt. Totuși, oltenii au arătat că există probleme la finalizare, însă antrenorul Cristiano Bergodi a dezvăluit faptul că echipa lucrează pentru a îmbunătăți acest aspect:

„Nu vrem să avem emoții sper sfârșitul meciurilor, dar trebuie să îmbunătățim ultimele minute de joc. Noi încercăm să dăm gol. Trebuie să fim mai atenți, dar mă bucur că avem o echipă care are încredere. La antrenament lucrăm la finalizare. Echipa e pe un drum bun.

Echipa a arătat un anumit caracter. A reacționat bine după meciul cu Clinceni. Am avut evoluție bună cu Hermannstadt. Nu sunt mulțumit 100% de jocul prestat, dar sunt sigur că trebuie să avem răbdare și să reglăm. Totuși, formația a arătat o maturitate în joc, nu riscă nimic. A ajuns la o maturitate și câștigăm încredere, campionatul e lung, suntem acolo sus și este meritul băieților.”

Chindia vine în Bănie după înfrângerea cu FCSB, scor 0-2, dar Bergodi este de părere că echipa din Târgoviște arată un fotbal frumos, mai ales după instalarea lui Emil Săndoi: „Avem un meci dificil în față. Întâlnim această echipă înainte de pauza competițională și sperăm să câștigăm pentru a sta bine în clasament și pentru a avea o diferență față de celelalte formații din clasament. Chindia este o echipă bună, cu un antrenor bun.

Îl cunosc foarte bine pe Emil Săndoi. Sper să fie un meci frumos și să-l câștigăm. Săndoi a fost un mare jucător al Universității Craiova, cunoaște aproape toți jucătorii, cred că stă și în orașul Craiova. Trebuie să ne facem jocul, am văzut în ultimele meciuri că ajungem cu ușurință în careu, doar că trebuie să fructificăm ocaziile. Echipele pe care le-am antrenat în România au jucat fotbal, au încercat să dea gol. Eu caut mereu un echilibru între faza defensivă și faza ofensivă. Suntem capabili să facem orice. Nu ne va fi ușor cu Chindia, nu mă interesează scorul, ci să câștigăm.”

„FCSB joacă foarte bine, dar noi suntem pe primul loc!” Ce spune Bergodi despre CFR Cluj

Italianul nu a ezitat să îi laude pe cei de la FCSB și a declarat că bucureștenii practică cel mai bun joc din Liga 1: „FCSB a arătat că joacă cel mai bine, la CFR sunt probleme, noi suntem undeva la mijloc, dar suntem pe primul loc. Eu cred că acest titlu se va câștiga în ultimele 10 meciuri, în play-off. ”

Nu ne va fi ușor și dacă pleacă Dan Petrescu de la Cluj. Jucătorii și antrenorii pleacă, dar clubul va rămâne puternic. Eu nu cred că CFR nu se va prezenta la meciul cu FC Argeș. Nu am vorbit niciodată de arbitri. Am un respect față de ei, poate greșesc și ei. Aflu cu 10 minute înainte de meci cine este arbitru, nu mă interesează. Există un respect reciproc. Vor fi scandaluri pe parcurs, dar nu mă interesează,” a mai spus Bergodi.

Chiar dacă au apărut informații în presă că Ștefan Vlădoiu s-ar fi vindecat de câteva zile de COVID-19, Cristiano Bergodi a anunțat că abia astăzi fundașul de bandă a revenit la antrenamente: „A revenit Ștefan Vlădoiu, doar azi și mâine se va antrena. Nu știu dacă va fi în lot, ceilalți sunt aproape toți apți. Screciu este încă pozitiv. A revenit și Marius Constantin. Avem un lot bun, complet, iar băieții au entuziasm și moral bun. Au un parcurs foarte bun.

Am fost mulțumit de jocul lui Ofosu sau Mamut, dar l-am luat pe Tudorie să-l jucăm, există schimbări în timpul meciului. Îi dăm încredere lui Mamut pentru a se înțelege bine cu colegii săi în joc.

Probabil că vom juca un meci amical în pauza competițională. E bine că avem jucători la naționale, înseamnă că se lucrează bine. Bancu a revenit senzațional de la națională.”

Bancu le-a dat peste nas contestatarilor: „Am răspuns pe teren!” Căpitanului Craiovei îi e frică de COVID-19

La conferința de presă ce a prefațat jocul cu Chindia a fost prezent și Nicușor Bancu: „Ne așteaptă un meci dificil, mai ales că echipele care vin aici se baricadează. Vom încerca să ne descurcăm mai bine decât cu Academica Clinceni.

E o întâlnire specială cu Săndoi, dar vreau să câștigăm. Am avut o pasă proastă, am încercat să fac tot posibilul să revin la forma mea, chiar dacă au fost și răutați. Mă bucur că nu m-au afectat și că am revenit mai puternic. Pot să zic că știm stilul de joc al Chindiei, trebuie să ne impunem. A revenit Vlădoiu, avem nevoie și de ceilalți.Suntem montați să câștigăm cele trei puncte, nu să bătem la scor. Scorul nu ne interesează. Nu știu dacă este un avantaj sau dezavantaj că deschidem etapa. Mă bucur că jucăm acasă.”

Căpitanul Universității Craiova traversează o formă excelentă: „Jocul a crescut de când a venit Mister Bergodi. Am avut ce să învățăm de la el, s-a văzut acest lucru în jocul nostru. Sperăm să rămânem acolo, sus, până la finalul sezonului. Mai bine să îi las pe specialiști să vorbească. Am preferat să le răspund pe teren celor care au vorbit despre jocul meu. Mi-a reușit acest lucru, sunt bucuros, îmi doresc să fiu sănătos. Familia a fost alături de mine. A fost un moment greu atunci când se vorbea urât. Am zis să fac cumva să le dau peste nas.

Antrenorii italieni lucrează mult pe faza defensivă. Am lucrat de când a venit Cristiano Bergodi. Am încercat să lucrez mai mult pe partea defensivă și cred că s-a văzut acest lucru. În Norvegia, am vrut să marchez, dar execuția a lăsat de dorit. Nu am nimerit bine, mai ales că am dat cu dreptul. La antrenament îmi vine să dau doar cu dreptul pentru a răzbuna acea ratare. Cred că puteam da mai mult de 20 de goluri în campionat, dar cred că este ok pentru un fundaș. Cu Ofosu mă înțeleg foarte bine pe teren. ”

De altfel, Nicușor Bancu a dezvăluit faptul că îi este teamă de noul val de coronavirus care a lovit România: „Îmi e teamă mai mult de virus decât de adversari, mai ales la ce se întâmplă în Craiova, îmi e teamă și pentru familie. Sperăm să fie bine, încercăm să ne protejăm și să nu ieșim în oraș.”