Ce îl nemulțumește pe Zeljko Kopic înainte de startul în SuperLiga: „Să fim mai atenți!”. Cere noi transferuri la Dinamo!

Dinamo . „Câinii” au cedat în amicalul cu Kryvbas, locul 3 în prima ligă din Ucraina în sezonul precedent, scor 0-2. Zeljko Kopic a recunoscut că Dinamo are încă probleme la nivelul jocului și a cerut noi transferuri.

Ce îl nemulțumește pe Zeljko Kopic înainte de startul sezonului: „Ar trebui să fim mai atenți”

Dinamo mai are multe lucruri de îmbunătățit. Este chiar anunțul lui Zeljko Kopic. Antrenorul croat a tras concluziile despre jocul dinamoviștilor, după înfrângerea cu Kryvbas. Dinamo va da piept cu CFR Cluj, pe 14 iulie, în prima etapă din SuperLiga.

”Trebuie să spun că jucătorii s-au descurcat bine, s-au antrenat bine, am avut 5 meciuri de pregătire, mai avem multe lucruri de îmbunătățit. Jucătorii sunt obosiți, mai avem o săptămână până la meciul cu CFR, o să lucrăm să ne recuperăm fizic, să fim proaspeți, să punem la punct anumite lucruri din punct de vedere tactic.

Meciul de astăzi am jucat timp de 90 de minute cu același grup, am avut momente bune de joc, am avut posesia, ar trebui să fim mai atenți în treimea adversă, am avut ocazii, trebuie să analizăm anumite reacții defensive, dar am fost bine per total”, a declarat Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic cere noi transferuri la Dinamo: „Am lucrat la noul sistem”

din această vară. Totuși, Zeljko Kopic vrea să mai aducă fotbaliști la echipă pentru sezonul în care obiectivul principal este calificarea în play-off.

„Am avut ceva probleme medicale, dar nimic ieșit din comun și este unul dintre lucrurile cu care sunt mulțumit. CFR este un adversar puternic, jucăm în deplasare, am încredere în jucători, în staff, arătăm bine și vom da totul pentru puncte.

Am lucrat la noul sistem, 4-3-3, trebuie să adaptăm noi jucători, mai căutăm încă să vină jucători, dar băieții se antrenează bine și nu am nimic de comentat la antrenamente”, a mai spus Zeljko Kopic.

Dinamo a terminat cantonamentul din Slovenia cu o înfrângere împotriva ucrainenilor de la Kryvbas. Duelul amical a avut loc pe stadionul Krapina, din Croația, unde Zeljko Kopic și-a început cariera de antrenor.

Ucrainenii au fost cei care au solicitat ca amicalul cu Dinamo să se joace la Krapina, și nu la Rogaska, din cauza terenului. Tverdokhlib și Zaderaka au înscris pentru Kryvbas.