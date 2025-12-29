Ce îl sperie cel mai mult pe David Popovici. La Singapore a pățit-o pentru prima dată

ADVERTISEMENT

România nu are mulți sportivi care se pot lăuda că au fost în vârful piramidei, însă este unul dintre aceștia, iar înotătorul român continuă să impresioneze de la an la an.

David Popovici și momentul în care i-a fost frică: „A fost o experiență care m-a făcut să-mi înțeleg limitele”

În 2025, a trăit niște momente la care nu se aștepta, când a concurat la Campionatul Mondial din Singapore. Acesta dezvăluie că a dezvoltat o frică de succes cum nu a mai întâlnit până la acel moment în carieră.

„La Campionatul Mondial din Singapore am trăit o formă de frică diferită, una pe care nu știam că o port în mine: teama de a descoperi cât de bun pot fi. A fost o experiență care m-a făcut să-mi înțeleg mai bine limitele și curajul. Cât despre pasiunea pentru înot, nu cred că va dispărea vreodată.

Cred că e o parte din mine, la fel cum e din orice sportiv care și-a dedicat viața performanței. Important e să găseșți mereu moduri noi de a transmite mai departe ce ai învățat din tot acest parcurs”, a spus David Popovici pentru .

David Popovici, performanțe remarcabile în 2025. Medalii peste medalii pentru sportivul de la CS Dinamo

În 2025, David Popovici a continuat să ridice standardele natației mondiale, confirmându-și statutul de superstar al sportului românesc. La Campionatele Naționale de la Otopeni, tânărul înotător a dominat probele de sprint, câștigând titlul în 50 m liber cu un nou record național (21.83) și impunându-se și la 200 m liber cu un timp de 1:45.07, apropiat de performanțele sale olimpice de la Paris, unde a cucerit aurul în 2024.

Pe plan internațional, sezonul a fost unul de excepție pentru Popovici. La Campionatele Europene U23 de la Samorin, el a cucerit medalii în toate cele trei probe individuale: aur la 100 m și 200 m liber, plus bronz la 50 m liber, stabilind în plus un record european de 46.71 s în 100 m, cea mai bună performanță din lume în 2025 la această probă.

Mai târziu, la Campionatele Mondiale din Singapore, Popovici și-a reconfirmat supremația globală, câștigând din nou medaliile de aur în 100 m și 200 m liber și obținând un timp de 46.51 s în 100 m, una dintre cele mai rapide performanțe din istorie.