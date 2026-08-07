Sport

Ce îl sperie pe David Popovici la CE de la Paris: „Înotdeauna au fost buni”

David Popovici a plecat spre Paris pentru Campionatele Europene de natație. Campionul olimpic a comentat inclusiv revenirea înotătorilor ruși
Cristian Măciucă, Marian Popovici
07.08.2026 | 11:01
Ce il sperie pe David Popovici la CE de la Paris Inotdeauna au fost buni
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Ce îl sperie pe David Popovici la CE de la Paris: „Înotdeauna au fost buni” FOTO: Fanatik
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Dublu campion european, David Popovici (21 de ani) este pregătit pentru CE de natație de la Paris. Sportivul de la CS Dinamo știe că lupta pentru medalii va fi mai dificilă decât în trecut, mai ales după revenirea rușilor în competițiile continentale.

Cum comentează David Popovici revenirea sportivilor ruși: „Vor face competiția și mai rapidă”

David Popovici nu se teme de sportivii ruși și are doar cuvinte de apreciere pentru valoarea acestora. La plecarea spre capitala Franței, campionul român a oferit declarații despre participarea sa la CE de natație.(n.r. – despre revenirea rușilor în competiție) Le urez mult succes. Sper să fim mai buni decât ei, ca întotdeauna. Sper să fim mai buni ca orice sportiv care vine la europenele astea. Și cu siguranță vor face competiția și mai rapidă. În materie de înot sunt buni, întotdeauna au fost buni”, a declarat David Popovici, la plecarea spre Paris.

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România are cea mai mare delegație din istorie

Alături de David Popovici, alți 10 sportivi români vor intra în bazin la Campionatele Europene de la Paris. Este cea mai mare delegație a României din istorie. „Vin forțe proaspete din urmă, copii și tineri din ce în ce mai buni, devenim din ce în ce mai buni la sportul ăsta. Sunt convins că o să fie foarte mulți români, le mulțumesc deja, faptul ca sunt acolo mă face să mai câștig 3-4-5- sutimi acolo”, a adăugat sportivul de la CS Dinamo.

David Popovici e dublu campion european

Deși este unul dintre favoriții, David Popovici a refuzat să facă pronosticuri înaintea Campionatelor Europene. „Racheta din România” spune că știe cât a muncit în ultimele luni, însă preferă ca rezultatul din bazin să vorbească de la sine. Popovici are în palmares patru medalii de aur la CE: două în proba de 100 m liber și două în proba de 200 m liber, la Roma 2022 și Belgrad 2024.

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(n.r. – Poți repeta performanța de la Roma?) Nu știu. Nu știam nici înainte de Roma, nu știu nici acum. Dacă e să se întâmple vreau să fie o surpriză și pentru mine. Știu ce am făcut în bazin, în antrenament, ce s-a petrecut în sală. Știu munca depusă, dar rezultatul final poate să fie o surpriză, fie că e record mondial sau altceva.

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Nu îmi place să vorbesc despre anumite medalii de aur pe care încă nu le am, încerc să rămân ancorat în prezent. N-am terminat cu distracția, e scenariul ideal acela în care reușești să te distrezi. Oricat de stresat, anxios poti să fii inainte, întotdeauna am reușit sa mă distrez”, a conchis David Popovici.

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Plecare David Popovici Paris

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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