Ce imagine a postat Antonia la împlinirea a 34 de ani. Imaginaţia bărbaţilor a luat-o razna complet

Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Numeroase piese de-ale ei au ajuns la sufletul publicului. De asemenea, ea și partenerul ei de viață, Alex Velea, fac o echipă pe cinste atât în industria muzicală, când și în viața de zi cu zi.

Antonia a împlinit 34 de ani

Pe 12 aprilie, Antonia a împlinit 34 de ani. Artista a avut parte de o surpriză pe măsură din partea lui Alex Velea. S-au distrat în familie, iar

De asemenea, Alex Velea nu a ratat ocazia de a-i face și o declarație de dragoste iubitei sale. Acesta i-a spus Antoniei că o iubește și nu numai. Evident că fanii au fost impresionați de gestul artistului pentru mama copiilor săi.

Dincolo de surprizele pregătite de Alex Velea însă, Antonia a decis să imortalizeze împlinirea celor 34 de ani cu o fotografie aparte. Artista nu doar că a stârnit imaginația bărbaților, dar a ajuns și să fie criticată de anumite persoane pe internet.

Antonia a făcut o ședință foto extrem de senzuală. Artista a optat pentru o lenjerie intimă, care îi lasă la vedere toate formele. Să nu uităm că aceasta merge la sală și de altfel este și tonifiată. Astfel, deși are trei copii, parcă timpul nici nu a trecut peste ea.

Imaginea postată de artistă a trezit imaginația bărbaților

În imagine, Antonia are în mână și un tort, cel mai probabil cel primit din partea lui Alex Velea. Imaginea a adunat sute de mii de aprecieri în doar câteva ore, dar și comentarii pe măsură. Dacă unii au fost impresionați de aspectul fizic al artistei, iată că au existat și păreri contra.

Nu puțini au fost cei care i-au reproșat artistei că lasă cam multe la vedere. Unii s-au luat de vârsta ei, dar și de faptul că este mamă. De cealaltă parte, alte comentarii au fost chiar mai dure. ”Și ce vrei sa demonstrezi cu pozele astea?la 40 te vedem și fără chilo.”, a spus unul dintre internauți.

Și evident că Antonia nu a vrut să lase lucrurile așa. Artista a venit cu o replică pe măsură pentru persoana respectivă. Aceasta a recunoscut că se simte bine în pielea ei și că are dreptul să se expună așa cum își dorește în mediul online.

„Poateee poateeee! Ramai aproape. Cine a zis ca vreau sa “demonstrez?” Îmi place mult cum arăt și mă simt bine, mai ales pentru 34 de ani! It’s my life, my page, my ass and titties.”, a fost răspunsul artistei la comentariul primit.