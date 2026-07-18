Ce imagini! Un jaguar a prezis câștigătoarea Campionatului Mondial. Cum a ales între Spania și Argentina. Video

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie de final. Meciul dintre Franța și Anglia va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 00:00, și va conta pentru locul trei al competiției. Fanii vor aștepta cu nerăbdare, cu siguranță, partida dintre Spania și Argentina, din finala mare a turneului final.

Un jaguar a prezis câștigătoarea Campionatului Mondial

În contextul Campionatului Mondial, toți iubitorii fotbalului doresc să afle cine va câștiga, de fapt, competiția. Cum au mai rămas doar două meciuri de jucat, fanii apelează la tot felul de predicții. Un eveniment similar s-a produs și la o grădină zoologică din Rio de Janeiro, unde protagonist a fost un jaguar.

ADVERTISEMENT

Denumit „Poty”, animalul a fost pus să aleagă din două cutii cu iarbă uscată, marcate cu steagurile finalistelor. Pus în această situație, jaguarul a ales cutia dedicată Argentinei. Nu este prima oară când Poty iese în evidență, acesta anticipând corect faptul că Brazilia se va impune în fața Scoției în grupe.

Fără doar și poate, . Nu este pentru prima oară când un animal prezice rezultatele naționalelor. În 2010, caracatița Paul a ghicit toate cele șapte rezultate corect, inclusiv finala câștigată de Spania contra Olandei.

ADVERTISEMENT

ANULO TODO TIPO DE MUFA Una jaguar que vive en el BioParque de Río de Janeiro predijo que Argentina va a ganarle la final del Mundial a España. — BLENDER (@estoesblender)

Când are loc finala CM 2026

, 19 iulie, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe Arena MetLife, stadion ce a fost inaugurat în 2010 și care a costat nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Capacitatea este una importantă, arena din New Jersey putând găzdui 85.000 de persoane.