Otniela Sandu a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Supraviețuitorul. Ulterior, blondina a cochetat cu actoria și a mai participat și la alte emisiuni de succes.

Ce impact a avut emisiunea Supraviețuitorul asupra Otnielei Sandu. “Erau momente în care toți leșinam”

În urmă cu șase ani, Otniela Sandu și-a făcut o mulțime de fani după ce a participat la emisiunea Supraviețuitorul. Aceasta a demonstrat că este o femeie extrem de puternică fiind destul de aproape de a câștiga marele premiu de 100.000 de euro.

Blondina nu a uitat însă nici acum prin ce a trecut în timpul competiției din Filipine.

“Mureai de foame, în primele două săptămâni nu am câștigat nicio probă, am avut o mână de banane d-alea micuțe de gătit și atât am mâncat, în două săptămâni.

Am avut momente în care toți leșinam, nu primeam absolut nimic, doar dacă era o situație medicală destul de severă, atunci poate primeai un calciu sau ceva!”, a spus Otniela Sandu

Drumul în televiziune al Otnielei nu s-a încheiat atunci. Aceasta a mai participat la o serie de emisiuni de succes precum sau Ferma Vedetelor. Blondina spune că știe faptul că oamenii au judecat-o pentru unele apariții, dar acest lucru nu a deranjat-o niciodată.

“Nu a fost o problemă atât de mare, pentru că am încercat mereu să pun accent pe ce știu eu că sunt.

Oamenii oricum te vor judeca și dacă ești frumoasă și deșteaptă, și dacă ești deșteaptă și mai puțin frumoasă, niciodată nu o să poți să împaci pe toată lumea! Orice aș fi făcut, nu mă plăcea oricum toată lumea!”, a mai spus vedeta pentru aceeași sursă.

, așa cum i se mai spune, este absolventă de Jurnalism, actriță și influencer. Blondina trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Radu Constantin. Acesta se ocupă de sketch-uri, seriale sau vlogguri educative.