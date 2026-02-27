Ce impact are, cu adevărat, asupra bugetului scutirea de la plată a impozitului pe salariu pentru părinții cu cel puțin doi copii: „Abuzivă și neproductivă”

ADVERTISEMENT

O măsură care ar urma să lase mai mulți bani în buzunarele familiilor cu cel puțin doi copii ridică deja numeroase semne de întrebare. Specialiștii avertizează că scutirea de impozit pe salariu ar putea avea un impact financiar asupra bugetului, iar unii economiști cataloghează inițiativa drept „abuzivă și neproductivă”.

Scutirile pentru părinți par să sune bine. Însă cine sunt adevărații beneficiari

Pe lângă măsurile fiscale incluse în pachetul de relansare economică, pe masa parlamentarilor se află și alte inițiative menite să vină în sprijinul românilor. Una dintre cele mai discutate propuneri vizează scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru părinții care cresc cel puțin doi copii minori.

ADVERTISEMENT

Potrivit inițiatorilor, măsura ar urma să beneficieze aproximativ 1,2 milioane de contribuabili. Impactul bugetar net este estimat la 7-8 miliarde de lei anual, însă susținătorii proiectului spun că pierderile ar putea fi compensate parțial prin menținerea forței de muncă active și prin înlocuirea unor forme de sprijin pasiv cu măsuri active de stimulare.

Guvernul Bolojan promite efecte spectaculoase asupra natalității

Pe termen mediu, în următorii 5-10 ani, cu privire la situația părinților, inițiatorii consideră că facilitatea fiscală ar putea contribui la creșterea natalității, reducerea riscului de sărăcie infantilă și consolidarea bazei de contribuabili activi. În același timp, ar putea avea un efect pozitiv asupra sustenabilității sistemului public de pensii și sănătate, dar și asupra consumului intern.

ADVERTISEMENT

Conform propunerii legislative, pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe venitul din salarii, părinții trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulative. Aceștia trebuie să aibă în întreținere cel puțin doi copii minori, să realizeze venituri din salarii sau asimilate salariilor dintr-o funcție de bază, în limita unui plafon anual de 150.000 de lei, și să prezinte angajatorului documentele justificative prevăzute de lege. Proiectul de act normativ urmează să intre la vot în Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz.

ADVERTISEMENT

Bonusurile pentru familii numeroase, între beneficiu și limitări reale

În acest context, consultantul fiscal, Adrian Negrescu, atrage atenția că, dincolo de intenția declarată a legiuitorului, esențiale vor fi criteriile concrete de aplicare, dar și modul în care măsura va influența, în realitate, familiile vizate. În discuția cu reporterul FANATIK, economistul a subliniat că impactul efectiv asupra părinților va face diferența dintre o inițiativă bine intenționată și una cu adevărat eficientă.

„În ceea ce privește scutirile pentru cei care au copii sunt salutare, se aplică peste tot în Europa. Trebuie văzut, într-adevăr, care sunt condițiile de aplicare pentru un astfel de program.

ADVERTISEMENT

Ideea de a-i scuti pe cei care au mai mult de doi copii mie mi se pare abuzivă și neproductivă în condițiile în care majoritatea populației are unul sau doi copii. În cel mai bun caz doi copii. Altfel spus marja de aplicare a acestei decizii ar fi una foarte mică”, a declarat Negrescu cu privire la inițiativa mai sus prezentată.

„Foarte mulți trăiesc la limita supraviețuirii”

Analistul economic este de părere că o astfel de facilitate ar trebui privită ca un . Asta, în condițiile în care costurile de trai au crescut semnificativ în ultimii ani, iar presiunea financiară este tot mai greu de suportat pentru părinți.

„De la doi copii în sus ar trebui să ne gândim la acest lucru ca un pachet suplimentar de ajutor, mai ales într-o perioadă în care cheltuielile familiei sunt foarte ridicate. Gândiți-vă că ne spune Institutul Național de Statistică că, pentru a avea un trai decent, o familie cu doi copii are nevoie în momentul de față de aproape 12.000 de lei. Adică peste 2.000 de euro. Bani pe care prea puțini români îi câștigă.

Putem spune că foarte mulți trăiesc la limita supraviețuirii. În cazul multora nu putem vorbi de un trai decent. Nu pot trăi de la o lună la alta fără să înregistreze datorii sau fără să aibă probleme financiare”, a mai subliniat consultantul fiscal pentru FANATIK.

Ajutor de la stat pentru părinți, dacă investesc în școală și grădiniță

În opinia sa, sprijinul fiscal ar trebui dublat și de alte măsuri care să încurajeze responsabilitatea și implicarea părinților în educația copiilor, astfel încât ajutorul oferit de stat să aibă efecte pe termen lung.

„Din această perspectivă, orice tip de ajutor ar fi de ajutor. Eu aș extinde aceste măsuri prin acordarea unor bonusuri pentru cei care își trimit copiii la școală, la grădiniță, care dovedesc că încearcă să își ducă copiii în mediul educațional. Altele față de cele din prezent”, a precizat Adrian Negrescu.

Guvernul Bolojan premiază conformarea fiscală

De asemenea, un alt subiect de interes este prevăzut în noul pachet de relansare economică făcut public de . Acesta constă într-o serie de măsuri menite să crească rapid încasările la buget, dar și să încurajeze disciplina fiscală. Printre acestea se numără o bonificație de 3% acordată contribuabililor care își plătesc la timp obligațiile către stat, dar asta nu e tot!

Concret, plătitorii de impozit pe profit, microîntreprinderile și persoanele fizice care depun Declarația Unică vor beneficia de o reducere de 3% din impozitul datorat pentru anul 2025, dacă achită sumele până la data de 15 aprilie 2026. Măsura este prezentată de Ministerul Finanțelor drept o recompensă pentru conformarea voluntară și pentru plata la termen a taxelor.

Totodată, din martie 2026, Declarația Unică va fi precompletată automat în Spațiul Privat Virtual (SPV), autoritățile susținând că este un nou pas important spre simplificarea procesului fiscal și reducerea birocrației pentru contribuabili.

Ce spune expertul despre efectele măsurii

Pentru a înțelege mai bine impactul noilor măsuri fiscale și presiunea tot mai mare asupra bugetului de stat, FANATIK a stat de vorbă cu analistul economic Adrian Negrescu, care a explicat de ce autoritățile încearcă să încurajeze plata rapidă a taxelor.

„Statul are nevoie de bani ca de aer în momentul de față. Focusul este pe recuperarea acestor bani cât mai repede din taxe și impozite. Sunt sume mai mari, având în vedere creșterea începută la 1 ianuarie 2026.

Din această perspectivă, este absolut normal ca statul să ofere facilități celor care își plătesc până la 31 martie aceste taxe și impozite locale”, a mai adăugat Adrian Negrescu.

Bonusurile fiscale nu sunt doar pentru persoane fizice, ci și pentru mediul de afaceri

Economistul consideră că astfel de măsuri ar trebui extinse către toți cei care sunt buni platnici, mai ales într-un moment în care presiunea pe buget este tot mai mare.

„Și nu numai ei, este vorba și de mediul de afaceri, unde aceste facilități oferite sunt menite să deblocheze plata taxelor și impozitelor într-o perioadă în care încasările statului și-așa sunt mai mici.

Din punctul meu de vedere este un mecanism sănătos. Eu l-aș extinde la nivelul întregii economii. Aș crea niște modalități stabile de bonificare a celor care își plătesc toate obligațiile fiscale la timp în relația cu statul”, conchide, pentru FANATIK, economistul.