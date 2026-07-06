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Ce implicare a avut, de fapt, Donald Trump în scandalul Balogun. Apar detalii incredibile: „A sunat de 3 ori la FIFA”

Ies la iveală noi detalii despre implicarea lui Donald Trump pentru ca lui Balogun să-i fie ridicată suspendarea pentru meciul cu Belgia. The Guardian dezvăluie că președintele american a sunat la FIFA de 3 ori
Cristian Măciucă
06.07.2026 | 11:39
Ce implicare a avut de fapt Donald Trump in scandalul Balogun Apar detalii incredibile A sunat de 3 ori la FIFA
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Ce implicare a avut, de fapt, Donald Trump în scandalul Balogun. Apar detalii incredibile: „A sunat de 3 ori la FIFA”. FOTO: Fanatik
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Situație fără precedent în fotbalul mondial. Donald Trump (80 de ani) și-a folosit influența pentru a determina FIFA să anuleze cartonașul roșu pe care Folarin Balogun l-a încasat în SUA – Bosnia & Herțegovina 2-0. În loc să fie suspendat o etapă și să rateze meciul cu Belgia, fotbalistul lui AS Monaco a primit o pedeapsă „cu suspendare”.

Cum și-a folosit Donald Trump influența pentru a anula suspendarea lui Folarin Balogun

Intervenția președintelui american Donald Trump la FIFA pentru a fi ridicată suspendarea lui Folarin Balogun este, fără îndoială, scandalul Campionatului Mondial. Acest lucru a creat un precedent uriaș, iar, acum, francezii cer și ei să i se anuleze un cartonaș galben lui Michael Olise.

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Toată nebunia a plecat după ce în meciul SUA – Bosnia 2-0, din 16-imi, Balogun a primit cartonașul roșu pentru că a aterizat cu talpa pe glezna lui Muharemovic. Fotbalistul american a fost eliminat după intervenția VAR. În mod normal, în urma eliminării, Balogun trebuia să fie suspendat cel puțin o etapă. Comisia de Disciplină a procedat ca atare, dar Donald Trump a intervenit și FIFA a schimbat pedeapsa într-una „cu suspendare”.

Presiuni uriașe făcute la FIFA de către președintele SUA

Evident, belgienii au luat foc și inclusiv UEFA și-a manifestat dezaprobarea față de această decizie. Potrivit cotidianului britanic The Guardian, președintele american ar fi sunat de trei ori la FIFA, începând de miercuri, 1 iulie, pentru a fi sigur că forul condus de Gianni Infantino va ridica suspendarea lui Balogun. „La scurt timp după cartonașul roșu primit de Balogun, înalți oficiali ai administrației Trump, inclusiv Howard Lutnick, secretarul Comerțului, și Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului operativ al Casei Albe pentru Cupa Mondială, au angajat avocați pentru a ajuta Federația de Fotbal din SUA să încerce să facă apel, în ciuda regulilor FIFA împotriva unor astfel de demersuri.

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Scott Goodwin, administrator de fonduri speculative și donator major al US Soccer, a adus în atenția oficialilor lui Trump acuzațiile publice conform cărora Raphael Claus, arbitrul, a fost implicat în trucarea meciurilor din Brazilia prin acordarea de cartonașe roșii neregulamentare. Autoritățile braziliene și FIFA nu au găsit nicio dovadă de abateri din partea domnului Claus, dar domnul Trump a adus în discuție aceste acuzații în apelul său cu domnul Infantino”, anunță New York Times.

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Trump l-a sunat personal pe Gianni Infantino

Potrivit aceleiaiși surse, „Trump l-a sunat personal pe președintele FIFA, Gianni Infantino, și i-a cerut să revizuiască suspendarea lui Folarin Balogun, jucătorul echipei SUA, după cartonașul roșu primit”. Și, uite așa, peste numai câteva zile FIFA a anulat suspendarea fotbalistului de la Monaco, care este eligibil pentru partida cu Belgia. Este prima dată din 1962 când FIFA a anulat o suspendare pentru un cartonaș roșu acordat la World Cup, după cum mai scrie New York Times.

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Motivarea FIFA

  • Comisia de Disciplină a FIFA a declarat că a întors suspendarea în conformitate cu Articolul 27 din Codul disciplinar al FIFA, care îi permite să suspende cartonașele roșii atât timp cât abaterea nu are legătură cu trucarea meciurilor;
  • Conform Comisiei, Balogun se va afla într-o perioadă de probă de un an, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere tehnic, cartonașul roșu rămâne în continuare în palmaresul său. Dacă, în cursul acestui an, Balogun comite ceea ce codul numește „o altă încălcare de natură și gravitate similare”, atacantul își va ispăși suspendarea de o etapă.
  • Ultima dată, FIFA a folosit Articolul 27 pentru a-i permite lui Cristiano Ronaldo să fie titular în meciurile de deschidere ale Portugaliei de la Cupa Mondială, după cartonașul roșu primit de starul portughez împotriva Irlandei.
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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