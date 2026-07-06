Ce implicare a avut, de fapt, Donald Trump în scandalul Balogun. Apar detalii incredibile: „A sunat de 3 ori la FIFA”

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Situație fără precedent în fotbalul mondial. Donald Trump (80 de ani) și-a folosit influența pentru a determina În loc să fie suspendat o etapă și să rateze meciul cu Belgia, fotbalistul lui AS Monaco a primit o pedeapsă „cu suspendare”.

Cum și-a folosit Donald Trump influența pentru a anula suspendarea lui Folarin Balogun

Intervenția președintelui american Donald Trump la FIFA pentru a fi ridicată suspendarea lui Folarin Balogun este, fără îndoială, scandalul Campionatului Mondial. Acest lucru a creat un precedent uriaș, iar, acum,

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Toată nebunia a plecat după ce în meciul SUA – Bosnia 2-0, din 16-imi, Balogun a primit cartonașul roșu pentru că a aterizat cu talpa pe glezna lui Muharemovic. Fotbalistul american a fost eliminat după intervenția VAR. În mod normal, în urma eliminării, Balogun trebuia să fie suspendat cel puțin o etapă. Comisia de Disciplină a procedat ca atare, dar Donald Trump a intervenit și FIFA a schimbat pedeapsa într-una „cu suspendare”.

Presiuni uriașe făcute la FIFA de către președintele SUA

Evident, belgienii au luat foc și inclusiv UEFA și-a manifestat dezaprobarea față de această decizie. Potrivit cotidianului britanic The Guardian, președintele american ar fi sunat de trei ori la FIFA, începând de miercuri, 1 iulie, pentru a fi sigur că forul condus de Gianni Infantino va ridica suspendarea lui Balogun. „La scurt timp după cartonașul roșu primit de Balogun, înalți oficiali ai administrației Trump, inclusiv Howard Lutnick, secretarul Comerțului, și Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului operativ al Casei Albe pentru Cupa Mondială, au angajat avocați pentru a ajuta Federația de Fotbal din SUA să încerce să facă apel, în ciuda regulilor FIFA împotriva unor astfel de demersuri.

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Scott Goodwin, administrator de fonduri speculative și donator major al US Soccer, a adus în atenția oficialilor lui Trump acuzațiile publice conform cărora Raphael Claus, arbitrul, a fost implicat în trucarea meciurilor din Brazilia prin acordarea de cartonașe roșii neregulamentare. Autoritățile braziliene și FIFA nu au găsit nicio dovadă de abateri din partea domnului Claus, dar domnul Trump a adus în discuție aceste acuzații în apelul său cu domnul Infantino”, anunță New York Times.

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Trump l-a sunat personal pe Gianni Infantino

Potrivit aceleiaiși surse, „Trump l-a sunat personal pe președintele FIFA, Gianni Infantino, și i-a cerut să revizuiască suspendarea lui Folarin Balogun, jucătorul echipei SUA, după cartonașul roșu primit”. Și, uite așa, peste numai câteva zile FIFA a anulat suspendarea fotbalistului de la Monaco, care este eligibil pentru partida cu Belgia. Este prima dată din 1962 când FIFA a anulat o suspendare pentru un cartonaș roșu acordat la World Cup, după cum mai scrie New York Times.

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Motivarea FIFA