Ce implicare politică are mama lui Mario, băiatul ucis la Cenei. Cât de bogată este familia acestuia

ADVERTISEMENT

Alin Mario Berinde, băiatul de 15 ani care a fost ucis de doi cunoscuți, a fost înmormântat sâmbătă în Cenei, localitatea din județul Timiș unde s-a petrecut crima. Anchetatorii au stabilit că adolescentul de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul, apoi cei doi l-au chemat pe cel de-al treilea copil să-i ajute să scape de cadavru.

Mama lui Alin Mario a candidat pentru funcția de primar

Criminalii au declarat la audieri că au consumat droguri de risc, respectiv marijuana, după ce l-au ucis pe Mario Berinde, lucru confirmat de analizele toxicologice. În acest context, poliţişti şi procurorii DIICOT au făcut percheziții la Cenei, în urma cărora au fost reținuți doi tineri, de 17 ani, respectiv de 24 ani, suspectați că au oferit diferite cantităţi de cannabis băieților care l-au omorât pe Alin Mario Berinde.

ADVERTISEMENT

Duminică, forțele de ordine au intervenit în localitatea Sânmihaiu Român, după ce sătenii s-au revoltat când au aflat că locuiește în comuna lor, în casa bunicilor. Jandarmii l-au scos din imobil pe acesta, în timp ce primarul a încercat să îi calmeze pe oameni.

Mama lui Alin Mario, Octavia Berinde, este o persoană cunoscută de toată lumea la Cenei. În iunie 2016, conform datelor consultate de FANATIK, aceasta a participat, în calitate de candidat independent, la alegerile locale din comună pentru funcția de primar. Pe listă au mai fost trei candidați, care au fost susținuți de diverse partide.

ADVERTISEMENT

Astfel, la alegeri au mai participat Adrian Claudiu Baia (PSD), Gabriel Ilaș (PNL) și Săndel Palade (Partidul Alianța Liberalilor și Democraților). Ilaș a câștigat atunci alegerile de la Cenei. Cu acea ocazie, Octavia Berinde și-a depus declarația de avere, așa cum prevede legea. Din document reise că, la acel moment, mama lui Mario Alin era educatoare la grădinița din Berecșău Mic.

ADVERTISEMENT

Mama băiatului ucis la Cenei a câștigat bani din comerțul cu animale

La rubrica bunurilor imobile, Octavia Berinde a completat că deține un teren intravilan la Cenei, cu o suprafață de 1.000 metri pătrați, cumpărat în 2008. În același an, candidata pentru funcția de primar a mai cumpărat la Cenei o casă de locuit cu suprafața de 400 metri pătrați. Berinde nu deținea mașini și bunuri sub formă de metale prețioase și bijuterii.

De asemenea, Octavia Berinde nu deținea bani în conturi și nici nu avea datorii la bănci. La rubrica veniturilor anuale, ea a notat că a încasat 5.500 lei ca educator la Școala Gimnazială Săcălaz. În plus, candidata la primărie a specificat că a mai câștigat 18.000 lei din comerțul cu animale cu alți comercianți persoane fizice.

ADVERTISEMENT

Și soțul Octaviei Berinde, de care aceasta a divorțat ulterior, apare în declarația de avere, cu 7.000 lei încasați tot din comerțul cu animale. În declarația de interese este notată informația că mama lui Mario Alin era membră a sindicatului Spiru Haret. Octavia Berinde a rămas implicată în politică, după eșecul de la alegerile din 2016.

Octavia Berinde s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară

Ea s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară, iar la alegerile locale din iunie 2024 a fost unul din cei șapte membri ai Biroului Electoral de Circumscripție din Cenei care au semnat procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de primar pentru candidatul Tanasin Sîrgean (PSD).

Octavia Berinde are și un PFA, care a fost înființat pe 13 iunie 2013, specializat în activități de consultanță pentru afaceri și management, conform datelor consultate de FANATIK. Numele ei figurează ca pârât într-un dosar înregistrat pe 3 martie 2025 la Judecătoria Timișoara, al cărui obiect este rezoluțiune contract.

Reclamant figurează o altă persoană fizică, H.R.D. La primul termen, din 10 septembrie 2025, cauza a fost amânată pentru data de 4 februarie 2026. Vasile Berinde, fostul soț al Octaviei, , participație improprie la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic după ce i-a sustras acesteia cardul.