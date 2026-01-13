Ce impozit are de plătit Monica Tatoiu în 2026. Greșeala care o costă 3.000 de lei în plus

ADVERTISEMENT

Schimbările fiscale din 2026 au adus costuri neașteptate pentru Monica Tatoiu. După ani în care nu a plătit impozite, fosta femeie de afaceri s-a trezit cu sume consistente de achitat pentru casă și mașină, dar și cu o eroare de calcul care îi mărește datoria către stat cu aproximativ 3.000 de lei.

Monica Tatoiu, obligată să achite datoriile la stat după ani de scutire totală

Până anul acesta, Monica Tatoiu, supranumită Doamna de Fier a României, nu plătea niciun impozit, beneficiind de statutul de pensionară pe caz de boală. Această pensie i-a fost acordată din cauza psoriazisului sever de care suferă, o afecțiune cronică care îi afectează calitatea vieții și care a justificat pensionarea anticipată.

Însă, începând cu 2026, situația s-a schimbat. Acum locuințele și mașinile sunt impozitate, singura sumă care rămâne neimpozitată fiind pensia. Aflată în vacanță, Tatoiu face declarații în exclusivitate, pentru FANATIK, despre cât trebuie să scoată din buzunar pentru a-și achita datoriile către stat.

Sumă pe care trebuie să o plătească în plus în urma unei erori

Chiar dacă se află în vacanță, în Caraibe, și nu are acces direct la aplicația Ghiseul.ro pentru a verifica fiecare detaliu, Monica Tatoiu a descoperit, chiar la finalul anului 2025, o situație controversată legată de impozitele pe care trebuie să le plătească. Ea a constatat că sumele calculate inițial nu corespund realității și că apar diferențe nejustificate, ceea ce o obligă să rectifice informațiile de la fisc și să clarifice exact cât datorează pentru casă și mașină.

„De anul acesta plătesc impozit la casă și mașină. Plus taxa pe lux de 0.9% pe diferența de 600.000 de lei din valoarea casei ce depășește 2.500.000 lei. În total vreo 12.000 de lei, dar trebuie să rectifice informațiile greșite care există acum la fisc. Nu este suma corect calculată.

Spun asta pentru că, în decembrie când am aflat formula de calcul pentru impozit pentru anul 2026 am descoperit că sunt 3.000 de lei în plus nejustificați. Se întâmplă asta deoarece suprafața casei depășește amprenta la sol în scriptele lor. În total aș avea de placă acum vreo 15.000 lei”, a dezvăluit Monica Tatoiu, în exclusivitate.

Impozite calculate greșit de ani de zile

Dată fiind situația, datează de peste un deceniu. Dar, pentru că până acum, impozitul era atât de mic, nu și-a făcut timp să verifice fiecare calcul și să observe diferențele de metri pătrați în plus cu care apare în baza de date a primăriei.

„Nu cred că doar eu sunt în această situație. Datele introduse greșit sunt de 10-15 ani. Persoanele care au comis aceste erori nici nu mai există în Primăria Sectorului 1. Până acum impozitul era așa de mic că nu m-am apucat să calculez și să îmi dau seama de acei metri în plus”, a mai ținut să precizeze, pentru FANATIK, fosta femeie de afaceri.

Monica Tatoiu, la un pas de proces cu statul român

Pentru a rectifica aceste erori, fosta femeie de afaceri a depus toate actele necesare și a apelat chiar la un expert cadastrist autorizat. Cu toate acestea, modificările nu au fost încă făcute de autorități, iar Monica Tatoiu avertizează că, dacă situația nu se rezolvă, ar putea fi nevoită să deschidă un proces.

Ca să se facă rectificare în acte, trebuie mers la ghișeu cu toate actele și verificat cu angajatul de acolo dacă datele corespun cu cele introduse de ei. Eu am depus toate diligențele pe 20 decembrie 2025. Am plătit un expert cadastrist cu ștampilă și tot, dar momentan ei nu au făcut schimbările. Probabil dacă dezordinea persistă urmează un proces”, a completat aceasta.

Doamna de Fier a României atacă modul de calcul al taxelor

În continuare, fosta profesoară de matematică a lansat critici dure la adresa modului în care sunt calculate impozitele, acuzând autoritățile că folosesc formule arbitrare și coeficienți stabiliți fără o bază reală. ar putea deveni și mai împovărătoare.

„Eu calculez suprafața utilă multiplicată cu 1,4. Apoi cu 2.677 APA (aria construită desfășurată ajustată, n.r.), dar și cu coeficientul de zonă de 2,6. Acești coeficienții au fost scoși din burtă de Guvern și Consiliul Local ca să le iasă sumele de bani.

În 2027 o să fie și mai rău pentru că o să impoziteze la valoarea de piață scoasă tot din burtă. Nu există o statistică clară. În mod normal, dacă ai de plătit o sumă de bani nu se poate pune proprire peste un anumit procent din venitul persoanei. La taxele Bolojan nu funcționează. Nici deducerile pentru reparații cum se întâmplă în UE”, a mai completat Tatoiu.

Pentru ce a ajuns să plătească impozit Tatoiu

În încheiere, Monica Tatoiu ține să mai aducă în discuție o situații pe care o consideră absurdă, susținând că statul ajunge să ”penalizeze” investițiile făcute tocmai pentru respectarea regulilor. Ea spune faptul că, deși a construit garaje în subsol pentru a nu ocupa domeniul public, aceste lucrări sunt încadrate ca elemente de lux și impozitate ca atare.

„Ce este absurd în toată impozitarea este că am construit în subsol trei garaje ca să nu țin mașinile pe domeniul public. Pentru această investiție statul mă impozitează la lux”, a spun, în final, Doamna de Fier a României.