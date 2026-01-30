Ce impozit plătește Simona Halep pentru vila evaluată la 600.000 de euro. Suma este mai mare după ultimele majorări de taxe

ADVERTISEMENT

După divorțul de Toni Iuruc, Simona Halep a renunțat la vila superbă din Snagov pentru una în județul Dâmbovița. Iată ce impozit plătește pentru proprietatea de lux, evaluată la 600.000 de euro, după ultimele majorări de taxe.

Ce impozit are Simona Halep pentru locuința de 600.000 de euro

Simona Halep are o avere uriașă și nu se uită la bani când vine vorba de confortul personal. Fostul lider mondial în ierarhia WTA a decis să facă o schimbare după ce a pus capăt mariajului de fostul partener, Toni Iuruc.

A lăsat în urmă căsnicia de scurtă durată și a luat decizia să se mute într-o zonă exclusivistă, în afara Capitalei. A ales un loc superb, înconjurat de natură, pentru care a scos din buzunar aproximativ 600.000 de euro.

Fosta jucătoare de tenis, care a primit un , a făcut acest pas pentru a fi mai aproape de noua sa pasiune, golful. În prezent, trebuie să achite un impozit mai mare decât anul trecut având în vedere ultimele majorări de taxe.

E nevoită să achite o taxă care este impusă de primăria de pe raza căreia se află vila. Impozitul pentru casa cu o suprafață construită de 255,4 metri pătrați este relativ apropiat de cel achitat de persoanele cu venit mediu.

Potrivit , Simona Halep datorează un impozit de 1.005 lei pentru locuința în care își petrece o mică parte din timp. În ultima vreme fosta sportivă stă foarte mult în Dubai, însă ajunge în România cu diferite ocazii.

Cum a fost calculat impozitul datorat de Simona Halep

Impozitul ce trebuie achitat de Simona Halep pentru vila de 600.000 de euro este calculat în funcție de suprafața imobilului. Aceasta se înmulțește cu valoarea impozabilă stabilită prin lege. Concret, este vorba de 2.677 de lei pe metru pătrat pentru locuințele dotate cu utilități.

Ulterior, rezultatul se înmulțește cu un coeficient de corecție, stabilit în funcție de rangul localității. Vila dublei câștigătoare de Grand Slams se află într-o zonă cu un coeficient de 1,10. Apoi, se aplică o cotă de impozitare stabilită de consiliul local al fiecărei localități.

Consiliul Local al Primăriei Niculești, pe raza căreia se află proprietatea de lux deținută de fostul lider WTA, a ales o cotă de impozitare de 0,14% aplicată asupra valorii clădirii. În prezent, fosta jucătoare profită de toate facilitățile pe care le are la dispoziție în complexul în care s-a stabilit.

„M-am hotărât să cumpăr o casă. Mi-am dezvoltat pasiunea pentru golf. Mă bucur tare mult că putem şi în România, lângă Bucureşti, să avem un teren de golf cu toate facilităţile”, a spus Simona Halep, pentru dezvoltatorul imobiliar.

În altă ordine de idei, fosta sportivă este bucuroasă că . E pregătită pentru competiția sportivă organizată de un prieten apropiat, unde și-a luat rămas bun de la fani în urmă cu circa un an.