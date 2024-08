Ce impozit va plăti de la 1 octombrie un pensionar care primește 3.500 de lei pensie de la stat. Acum, dă de 3 ori mai mult

Ce impozit va plăti de la 1 octombrie un pensionar care primește 3.500 de lei pensie de la stat? Iată o întrebare la care milioane de seniori din România vor să afle răspunsul.

Un pensionar cu 3.500 de lei pensie de la stat va plăti, de la 1 octombrie, un impozit considerabil mai mic decât achită în prezent

de la 1 septembrie 2024. Asta se întâmplă după procesul de recalculare care a fost încheiat de autorități la mijlocul lunii august.

Majorările vin și cu probleme. Astfel, românii care au trecut de un venit de 3.000 de lei au intrat automat și în zona plății unui impozit de 10% din diferența ce depășește 3.000 de lei.

Prin urmare, pentru ca pensionarii să nu piardă sume importante, Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat o măsură importantă. Astfel, nicio pensie sub 3.000 de lei nu se va mai impozita de la 1 octombrie. .

”În această seară am o veste bună pentru pensionari. După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice: nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată!”, a scris, luni seară, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, pe .

Odată cu intrarea în vigoare a măsurii, 2,7 milioane de pensionari nu vor mai achita impozitul, față de 1,4 milioane în prezent. Cei 10% se vor aplica la suma din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei.

Să vedem exemplul unui român cu pensia de 3.500 de lei. Peste două luni, el va achita 10% din 500 de lei, adică 50 de lei. Conform legii din prezent, același pensionar achită un impozit de 150 de lei.

După mare recalculare, peste 1,2 milioane de persoane au ajuns la pensii între 2.001 lei și 3.000 de lei. Acestora li se reține în prezent 10% din suma care depășește pragul de 2.000 de lei.

Alți aproape 1,9 milioane de pensionari au pensii de peste 3.000 de lei, în urma recalculării. Lor li se reține acum 10% din tot ce depășește pragul de 2.000 de lei.