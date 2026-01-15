Ce impozite trebuie să plătească Nicușor Dan și Ilie Bolojan pe mașinile pe care le au. Mărcile preferate de liderii din fruntea statului

ADVERTISEMENT

FANATIK a calculat cât trebuie să plătească președintele Nicușor Dan pe mașina pe care o are trecută în declarația de avere, una nu foarte scumpă, pe care o are încă de pe vremea când era primar al Capitalei. Ce autoturism conduce, însă, Ilie Bolojan, premierul țării?

Președintele României a fost văzut deseori la volanul unui Renault Clio IV, motor 1,2, 75 de cai putere, așadar are o capacitate cilindrică de 1.149 cmc. Cel mai probabil, este vorba despre un model de fabricație 2016-2018, încadrându-se la norma de poluare Euro 6. Pentru mașina pe care președintele statului o ține în garaj, căci acum are șofer personal și protecție de la SPP, nu are foarte mult de plătit. Dar nu e singura mașină pe care o conduce.

Cât despre premierul Bolojan, acesta se mândrește cu un Mercedes Benz (an de fabricație 2017), înregistrat la Oradea, șeful PNL fiind, de altfel, un fan al acestei mărci, încurajând, de altfel, investițiile brandului german în țara noastră. Nu se cunosc detalii specifice despre mașina premierului, căci în declarația sa de avere nu sunt oferite alte informații, însă FANATIK a estimat cam la ce sumă s-ar ridica impozitul pentru cele mai comune tipuri de Mercedes fabricate în anul menționat.

Pe lângă Renault, Dan are, la Făgăraș, un model vechi de Citroen

Încă din primele zile ale lui 2026, Nicușor Dan a fost întrebat în legătură cu dările la stat, declarând că și el, ca majoritatea românilor, și-ar fi dorit ca taxele să scadă. De altfel, președintele a pledat în repetate rânduri pentru evitarea creșterii anumitor taxe, precum cea pe valoare adăugată. Într-o declarație făcută la început de an, Nicușor Dan a mai spus că mai are un autoturism, ținut la Făgăraș, vechi de 40 de ani, pe care nu a reușit să îl aducă la București. Este vorba despre un Citroen BX, fabricat în 1986, pentru care n-a primit nicio decizie de impozitare: „Am o mașină pe care nu am mutat-o de la Făgăraș la București și nu mi-a venit încă decizia pentru ea”.

99 de lei, impozitul pentru mașina pe care Nicușor Dan o conducea frecvent

Având în vedere vechimea, deci o normă de poluare care presupune costuri mai mari, președintelui i-ar veni până în 300 de lei de plată. Aceasta e singura mașină trecută în declarația sa de avere, cel mai probabil autoturismul Renault fiind trecut pe numele soției, prima doamnă fiind, de altfel, angajată la grupul francez. Pentru autoturismul cu o capacitate de 1.149 cmc, familia Dan are de plătit 99 de lei.

Bolojan, impozit de până la 300 de lei. Ce spune premierul despre situația economică a României

Cu privire la banii pe care Bolojan trebuie să îi scoată din buzunar pentru mașina sa, FANATIK a făcut o estimare, dat fiind orașul în care autoturismul a fost înregistrat, , și variantele de capacitate cilindrică ale modelelor apărute în 2017. Premierul ar plăti undeva între 132 și 300 de lei pentru autovehiculul său.

a declarat, de curând, că măririle de taxe și impozite au fost necesare și suficiente, liniștind populația cu privire la alte creșteri posibile în acest an. „Prin măsurile care au fost adoptate – nepopulare de altfel, trebuie să recunoaștem asta – am reușit să echilibrăm lucrurile și să ne recâștigăm credibilitatea ca țară și în fața partenerilor și în fața instituțiilor financiare, în așa fel încât anul acesta terminăm cu un deficit sub cel programat, de 8,4%.

Pentru ca anul viitor să ajungem la ținta pe care România și-a asumat-o, pentru a reduce acest deficit, pentru că noi cheltuim cu 25% mai mult ca țară decât ne putem permite în fiecare an, iar pentru cele aproximativ 30 de miliarde de euro pe care le cheltuim suplimentar, plus datoriile pe care le-am contractat în anii anteriori, plătim în fiecare an dobânzi care se ridică la 11-12 miliarde de euro și, deci, din PIB-ul României, 3% din PIB reprezintă doar dobânzile”, spunea Ilie Bolojan, la

