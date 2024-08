Ce înălțime are Adrian Minune. Motivul real pentru care nu a crescut mai mult: ”Asta e emblema lui”

Ce are Adrian Minune. Motivul real pentru care nu a crescut mai mult. „Asta e emblema lui”, susține Carmen Simionescu despre afecțiunea care l-a împiedicat pe artist să se dezvolte mai mult când era mic.

Cât de mic e Adrian Minune. De ce nu a crescut cântărețul de muzică de petrecere mai mult în copilărie. Fiica sa a spus adevărul

Cât de mic e Adrian Minune. cântărețul de muzică de petrecere mai mult în copilărie. Fiica sa a spus adevărul despre problema de sănătate de care suferă. Necazurile manelistului au apărut când era mic.

ADVERTISEMENT

Doctorii i-au spus că are niște glande care nu s-au dezvoltat și care i-au împiedicat creșterea. Din păcate, la momentul respectiv nu existau injecții care să îl ajute în acest sens, dovadă că acum măsoară numai 1,50 metri.

Cea care a observat prima oară că artistul nu crește a fost chiar mama acestuia, Florența Simionescu. Femeia a povestit că s-ar putea ca afecțiunea fiului său să fie moștenită din neam pentru că bunicul din partea tatălui său avea 3 frați care sunt la fel de scunzi.

ADVERTISEMENT

„Tata nu are niște probleme, pur și simplu are niște glande care nu s-au dezvoltat, dar el nu are nicio problemă cu asta. Dacă ar fi fost în vremea noastră, ar fi existat niște injecții care ajută să crească glanda respectivă.

Deci nu e o malformație. Asta e emblema lui. Tata tocmai din cauza staturii lui și din cauză că a fost ăla micu în copilărie, care analiza tot, care vedea tot”, a spus Carmen, fiica lui Adrian Minune, în .

ADVERTISEMENT

Carmen, deranjată de glumele făcute la adresa tatălui său, Adrian Minune

„Se uita la lăutarii ăia vechi cum cântă și a furat meserie. Mă deranjau glumele când eram mică, legate de înălțimea lui, îți dai seama. Tata a avut o viață dificilă, iar el la cât de orgolios este, dacă ar fi fost înalt nu ar fi fost bine pentru nimeni.

Nu vrei să vezi cum se dezlănțuie iadul câteodată. Esențele tari se țin în sticluțele mici, tata ar fi făcut războaie dacă ar fi fost înalt”, a mai adăugat fiica lui Adrian Minune, în aceeași emisiune de pe Youtube.

ADVERTISEMENT

Carmen Simionescu a mai dezvăluit și care este numele real al interpretului de muzică de petrecere. Îndrăgita cântăreață a spus că în buletin vedeta este trecută George Simionescu, Adrian Minune fiind, de fapt, o poreclă.