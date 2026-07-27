Ce încasări are soția lui Cristi Manea din afacerea sa. Irina este una dintre cele mai urmărite influencerițe

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Cristi Manea nu este singurul care aduce bani în familia sa. Iată ce încasări are soția fundașului lateral al celor de la Rapid București din afacerea cu un singur angajat. Irina se împarte cu mare succes între rolul de mamă și cel de femeie de afaceri.

Partenera lui Cristi Manea, câștiguri mari din business

Soția lui Cristi Manea (28 ani) se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. Tânăra originară din orașul Bumbești-Jiu, județul Gorj, a câștigat inimile oamenilor în ultimii ani, implicându-se activ în multe proiecte. De curând, a inaugurat un business pe care-l avea în minte de multă vreme.

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Frumoasa șatenă care se adresează persoanelor care doresc să atingă anumite obiective. În plus, are o afacere căreia i-a pus bazele în urmă cu 5 ani și care îi aduce câștiguri foarte bune. Irina Manea are o firmă care a fost înmatriculată la Registrul Comerţului în anul 2021. Aceasta are ca obiect de activitate principal comerţul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet.

Potrivit , influencerița este asociat unic în cadrul acesteia încă din anul 2022. În 2025 a avut o cifră de afaceri netă de 1,2 milioane de lei, cu 2% mai mică decât cea înregistrată în anul 2024. În ceea ce privește marja de profit net firma tinerei s-a încadrat la 62,6% în anul anterior, cu 18 puncte procentuale mai mică decât cea realizată în anul 2024.

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În schimb, Irina Manea nu stă tocmai bine la capitolul datorii. Partenera lui Cristi Manea are de dat statului român o sumă care se ridică la valoarea de 468.749 lei. Obligația aferentă anului 2025 este cu 26% mai mare decât cea înregistrată în anul 2024. Cu toate acestea, șatena are multe proiecte, colaborări și parteneriate.

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Mai mult, e foarte activă în mediul online, unde face dezvăluiri neașteptate. La un moment dat, a spus care este , fiind vorba de o activitate care îi prinde foarte bine. Mai exact, le-a mărturisit fanilor că are un jurnal în care scrie zilnic încă din copilărie. Așadar, nu este deloc de mirare că a dorit să-i îndrume și pe ceilalți să-și noteze gândurile.

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Ce nu lipsește din geanta Irinei Manea

Irina Manea este o persoană care adoră să fie în pas cu moda. Iubește hainele în care se simte confortabil, dar și produsele cosmetice pentru îngrijirea pielii, mai ales înainte de expunerea la soare. Recomandă tuturor celor care o urmăresc să scrie cât mai mult pentru că este modul ideal de eliberare al minții.

Întrebată care sunt lucrurile pe care le are mereu în poșetă creatoarea de conținut a dat totul din casă. Soția lui Cristi Manea a declarat pentru pagina de pe Instagram – Cult to future că este vorba de: „agenda self made, cremă de mâini, lip combo, căști cu fir, portofel, ochelari de soare”. În altă ordine de idei, a mărturisit că băutura sa preferată este matcha pe care o prepară singură.