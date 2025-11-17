Ce indemnizație a solicitat la tribunal noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan. Ce decizie s-a luat

ADVERTISEMENT

Adrian Ciocănea Teodorescu a fost numit, la începutul lunii octombrie, în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului Ilie Bolojan. Ciocănea Teodorescu a fost deputat PNL din august 2008, cu activitate în Comisia pentru politică externă. Între 2004 și 2008, acesta a a îndeplinit funcții de secretar de stat coordonator al Departamentului pentru afaceri europene, consilier al primului ministru și coordonator național adjunct al procesului de aderare la OCDE.

Consilierul lui Ilie Bolojan a solicitat acordarea unei indemnizații de hrană

De asemenea, Ciocănea Teodorescu a fost membru al Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României. Noul consilier de stat este profesor doctor inginer în cadrul Universității Politehnice București – Facultatea de Energetică – Departamentul de Hidraulică, mașini hidraulice și Ingineria mediului.

Numele lui Adrian Ciocănea Teodorescu apare ca reclamant, alături de colegii săi din Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnică din Bucureşti, în timp ce pârât figurează Universitatea Națională de științe și tehnologie Politehnica, într-un dosar al cărui obiect este „pretenții”, înregistrat la Tribunalul București pe 24 aprilie 2024, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Acesta vizează acordarea unei indemnizații de hrană.

La termenul din 16 iulie 2024 s-a arătat că Tribunalul, având în vedere că este învestit cu , faţă de faptul că sediul Uniunii Sindicale este în Bucureşti, astfel cum rezultă din acţiunea introductivă, consideră litigiul de competenţa generală a instanţelor judecătoreşti, iar material, funcţional şi teritorial consideră litigiul de competenţa Tribunalului Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Instanța a estimat durata necesară pentru cercetarea procesului la aproximativ 6 luni și a pus în discuţie admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie formulată la data de 28.06.024. Reclamanţii, prin avocat, au arătat că persoanele care au formulat cerere de intervenţie în nume propriu au calitatea de angajaţi – membri de sindicat ai reclamantei din cauză şi solicită aceleaşi drepturi pe care le-au solicitat şi reclamanţii, motiv pentru care solicită admiterea în principiu a cererii de intervenție.

Judecarea cauzei a fost suspendată

Instanţa a pus în discuţie suspendarea judecăţii cauzei până la soluţionarea sesizării înaintată de Curtea de Apel în vederea pronunţării unui recurs în interesul legii. Reclamanţii, prin avocat, au arătat că sunt de acord cu suspendarea judecăţii cauzei. Ținând cont de împrejurarea că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată la data de 13.05.2024 de Curtea de Apel Brașov în vederea pronunţării unui recurs în interesul legii ce priveşte dezlegarea unei probleme de drept de care depinde soluţionarea prezentei cauze, instanţa a arătat că rămâne în pronunţare asupra oportunităţii suspendării judecării cauzei.

Deliberând asupra incidenţei în cauză a dispoziţiilor privind suspendarea judecării cauzei, instanța a reţinut următoarele: având în vedere că la data de 13.05.2024, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată de Curtea de Apel Brașov în vederea pronunţării unui recurs în interesul legii ce priveşte dezlegarea următoarei unei probleme de drept.

Aceasta se referă la „indemnizaţia de hrană reglementată de art. 18 din Legea nr. 153/2017 intră în baza de calcul a indemnizaţiei de concediu de odihnă cuvenită personalului contractual plătit din fonduri publice şi funcţionarilor publici”, problemă de care depinde soluţionarea petitelor formulate în cauză, membrii de sindicat reprezentaţi în cauză de Uniunea Sindicală, fiind în perioada de interes din acţiune, salariaţii pârâtei în baza unui contract individual de muncă, deci personal contractual plătit din fonduri publice.

Ciocănea Teodorescu avea un salariu de peste 10.000 lei pe lună ca profesor

Mai mult, cererea de chemare în judecată este motivată în parte pe prevederile legale indicate în sesizare, aspecte similare cu cele din cauza în care s-a făcut sesizarea, Tribunalul a considerat că în speţă sunt îndeplinite cerinţele pentru suspendarea cauzei în baza art. 517 alin. 1 ind. 1 din Codul de Procedură Civilă conform căruia „Cauzele similare aflate pe rolul instanţelor la data sesizării Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, în care soluţionarea acestora depinde de dezlegarea problemelor de drept ce fac obiectul recursului în interesul legii, pot fi suspendate până la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României”, aceasta cu atât mai mult cu cât membrii completului au avut păreri divergente în cauze anterioare similare.

Dat fiind faptul că în dosarul înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, în baza sesizării nr. 09/13.05.2024, nu a fost pronunţată o soluţie, instanţa a constatat că sunt îndeplinite cerinţele pentru suspendarea judecății până la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei ce se va pronunţa în acest sens, se arată în dosarul consultat de FANATIK. Pe 7 noiembrie 2025, Tribunalul București a constatat perimită acțiunea demarată de Ciocănea Teodorescu și colegii săi. Indemnizația de hrană reglementată de art. 18 din Legea nr. 153/2017 este o sumă acordată lunar personalului bugetar, al cărei cuantum este egal cu o a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, calculată proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.

Această indemnizație nu intră în baza de calcul pentru indemnizația de concediu de odihnă, așa cum a stabilit recent Înalta Curte de Casație și Justiție. În ultima declarație de avere a lui Adrian Ciocănea Teodorescu, completată în iunie 2023, , acesta a notat că a încasat un venit anual de 122.967 lei (10.247 lei pe lună) din activități didactice și cercetare în cadrul Universității Politehnica București. Ciocănea Teodorescu câștigase 77.872 lei ca consilier de stat la Secretariatul general al Guvernului și 27.972 lei pentru consultanță la Consiliul consultativ pentru dezvoltare durabilă din cadrul aceleiași instituții.