Ce îndură Bebelușa Oana după divorț: ”Nu pot avea acces la fiul meu”

Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru au șocat pe toată lumea cu vestea despărțirii lor. După o căsnicie de 10 ani, cei doi și-au spus adio și au decis să meargă pe drumuri separate. Niciunul dintre cei doi nu a dezvăluit motivele concrete care au dus la această decizie. Au lăsat de înțeles că divergențele dintre ei le-au erodat relația în timp, iar .

Bebelușa Oana Ioniță, după divorț primește lovitură după lovitură

Oana Ioniță și soțul ei au decis să divorțeze de comun acord. Dar asta nu înseamnă că nu a simțit durerea ce vine la pachet cu despărțirea. Nu vrea să facă din asta un capăt de țară, cu atât mai mult cu cât are doi copii, care trebuie să vadă în ea un exemplu, un sprijin și un model în viață.

“Acest an a venit cu multe probleme și situații noi pentru mine. Consider că orice încercare este o provocare și o lecție de viață. Ca să finalizăm mai repede toate procesele prin care trec doi oameni într-un divorț, am hotărât să ne înțelegem în fața notarului. Nu știu dacă a fost cea mai înțeleaptă decizie, dar timpul va decide”, a dezvăluit coregrafa.

Și , pe atât de surprinzătoare au fost deciziile pe care Oana Ioniță și Florin Budnaru le-au luat cu privire la copiii lor. Cei doi foști soți au decis să aibă custodia comună a celor mici.

Isabel, fiica bebelușei dintr-o relație anterioară, locuiește împreună cu mama sa, iar Maxim, băiețelul, împreună cu tatăl. Și pe cât de ușor sună totul, pe atât de greu îi este Oanei Ioniță să stea departe de fiul său.

De ce nu-și poate vedea Bebelușa Oana Ioniță fiul, după divorț: “Îmi este foarte greu să pot avea acces la fiul meu”

Iar durerea coregrafei e cu atât mai mare cu cât fiul său s-a lăsat afectat în mare măsură de divorțul părinților. Cel mic a renunțat la multe activități. Iar Bebelușa Oana, după divorț, luptă din răsputeri să poată petrece mai mult timp cu el, să îi fie alături și să îl aducă pe calea cea bună.

“Îmi este foarte greu să pot avea acces la fiul meu. Și să fixez niște întâlniri care nu pot fi stabilite de comun acord. Asta pentru că fiecare are un program sau pentru că lăsăm totul la alegerea minorului.

Din păcate, fiul meu a renunțat la multe lucruri care înainte îi făceau mare plăcere: înotul, engleza, matematica mentală, astronomia, orele de balet, gimnastică sau dans contemporan.

Durerea Oanei Ioniță după divorț: “Este nevoie de doi părinți, nu doar de unul”

Maxim este o fire foarte sportivă și dinamică. Are nevoie de provocări permanente. Sper să îi pot fi alături în toate deciziile și planurile pe care le are și să îl pot vedea mai des.

Încerc să îi fiu aproape ca el să își continue activitățile pe care înainte le făcea cu drag. Și să îi ofer tot sprijinul meu. Ca acesta să fie fructificat este nevoie de doi părinți, nu doar de unul”, a dezvăluit bebelușa în exclusivitate pentru FANATIK.

Și cum o problemă nu vine niciodată singură, mama coregrafei întâmpină probleme de sănătate. Iar asta face din perioada pe care Oana Ioniță o traversează una și mai dificilă. Dar în ciuda tuturor dificultăților trebuie să nu se lase doborâtă de probleme. Mai ales că are pe mâini și o afacere de care trebuie să se ocupe singură. Și doi copii cărora trebuie să le fie stâlp.

“Este o perioadă grea, mai ales ca mama mea întâmpină niște probleme de sănătate și încerc să îi fiu cât mai mult alături. Academia trece și ea prin schimbări permanente și trebuie să fiu prezentă. Să privesc cu interes situațiile în continuă schimbare de la cursurile și proiectele pe care le realizez.

“Sper ca lucrurile să se liniștească în viața mea și aceste lecții de viață să mă conducă spre o mai bună versiune a mea”

De curând m-am întors din tabăra pe care o organizez de șapte ani consecutiv. Acolo unde tinerii artiști dansatori se dezvolta artistic, socializează și crează amintiri de neuitat.

Isa și Max au participat cu implicare în toate activitățile și s-au simțit foarte bine. Sper ca în curând lucrurile să se liniștească în viața mea și aceste lecții de viață să mă conducă spre o mai bună versiune a mea”, a mai spus Oana Ioniță pentru FANATIK.