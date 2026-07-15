Ce informații și-a luat Igor Kostyuk de la Blănuță pentru returul U Cluj – Dinamo Kiev: „Nu mai e niciun secret”

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Igor Kostyuk (50 de ani) a analizat-o pe U Cluj înaintea returului din turul 2 preliminar al UEFA Europa League. La conferința premergătoare meciului de pe Cluj Arena, antrenorul lui Dinamo Kiev a fost întrebat dacă și-a luat informații de la fostul jucător al ardelenilor, Vladislav Blănuță (24 de ani).

Igor Kostyuk, înainte de U Cluj – Dinamo Kiev

Dinamo Kiev a dominat-o pe U Cluj în prima manșă a „dublei” din turul 1 preliminar Europa League, dar nu a reușit să se impună. Astfel, returul de pe Cluj Arena va începe de la scorul de 0-0. Partida este programată joi, 16 iulie, de la ora 20:30. „Respectăm adversarul, suntem concentrați pe ceea ce avem noi de făcut, iar jocul nostru va spune totul despre noi”, a declarat Igor Kostyuk, înainte de U Cluj – Dinamo Kiev.

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Antrenorul lui Dinamo Kiev a fost întrebat . Atacantul în vârstă de 24 de ani a jucat pentru „șepcile roșii” înainte să ajungă în Ucraina. Blănuță a fost jucătorul lui U Cluj în sezonul 2024-2025. A evoluat pentru „studenți” în 37 de partide și a reușit 12 goluri și 4 pase decisive.

„Am studiat suficient echipa adversară. Acum nu mai este un secret pentru nimeni. Totul este pe internete. Am analizat echipa și am studiat-o bine, fără să ne bazăm pe Blănuță, chiar dacă Vladislav a jucat de multe ori pentru această echipă (n.r. – U Cluj). Ați văzut ce s-a întâmplat în primul meci. Este o echipă experimentată, pe care o respectăm. Are jucători cu mare experiență, așa că trebuie să fim concentrați”, a adăugat antrenorul lui Dinamo Kiev.

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„Înțepături” pentru Cristiano Bergodi

Ucrainenii au șutat de 27 de ori spre poarta ardelenilor, dintre care 6 execuții au fost cadrate. Kostyuk a ironizat tactica lui Cristiano Bergodi, pe care îl consideră un antrenor defensiv. „În primul meci au început cu 3 închizători. Acest lucru spune totul despre ideea tactică a antrenorului. Cu toate acestea, noi am avut o grămadă de ocazii. Am tras de 27 de ori la poartă și am dominat tot meciul. A fost un rezultat nedrept. (n.r. – Vă temeți de prezența fanilor lui U Cluj?) Nu, deloc. Din contră, ne va da o putere suplimentară”, a conchis Kostyuk.