Ce înseamnă când spargi o oglindă. Ai 7 ani de ghinion?

Românii sunt un popor plin de superstiții. Acestea s-au răspândit din bătrâni și sunt crezute și astăzi de multe persoane. Adesea sunt asociate cu ghinioanele sau cu un moment tragic care urmează să se întâmple în familie sau printre cei apropiați.

Ce prevestește o oglindă care se sparge

. Asta pentru că de-a lungul timpului s-a răspândit ideea că vom avea 7 ani de ghinion. Adică o perioadă în care oricât ne-am strădui să ne meargă bine lucrurile se vor întâmpla fix invers.

Trebuie să ne temem de această superstiție a oglinzii sparte? Unele persoane se amuză când le văd pe altele că se sperie, precizând că totul constă în impresia pe care ne-o facem. Respectiv, vom atrage în viața noastră strict ceea ce credem că ni se cuvine.

Ce poziție are biserica față de superstiții

Inclusiv biserica are o poziție contra față de superstiție. Susține că este o credință inutilă sau falsă, care are scopul de a defăima numele și puterea Lui Dumnezeu. Superstițiile mai sunt catalogate de preoți moșteniri de la păgâni sau de la cei care făceau vrăji pe vremea strămoșilor. Încrederea în superstiții ar reprezenta și un păcat.

Ce spune numerologul Mihai Voropchievici despre oglinzile sparte

Numerologul Mihai Voropchievici spune că oglinda poate fi un adjuvant pentru femeile care vor să-și vadă ursitul. Însă, să nu facă asta singure, ci cu ajutorul cuiva care se pricepe, căci s-ar putea speria, mai ales dacă ritualul se pune în practică la 12:00 noaptea.

”O ştiam de mult timp, dar până nu s-a verficiat, până nu am avut eu nişte certitudini, nu am crezut. Oglinda are două funcţii: să ne arate nouă chipul, să ne oglindim şi tototdată este un portal pentru lumea cealaltă.

Pentru partea nevăzută, cea paralelă care este cu noi. Este un adjuvant pentru cei care încearcă şi vor să vadă, mai ales pentru femeile care vor să îşi vadă ursitul, la miezul nopţii să mănânce un măr şi să îşi pieptene părul în faţa oglinzii, la lumina unei lumânări.

Şi atunci, în acest portal, se va arăta, pentru cele necăsătorite sau pentru cele care îşi doresc un alt partener, îi va apărea chipul partenerului. Doar că trebuie să ai forţă şi putere pentru că cine ştie ce poate apărea acolo”, a explicat Mihai Voropchievii la

Dacă o oglindă se sparge, trebuie imediat să adunăm cioburile și să le aruncăm. Nu se îngroapă, ci pur și simplu se aruncă. Totodată, . ”Pentru nimic în lume” a ținut să sublinieze Mihai Voropchievici.

”Chiar dacă spargem o oglindă şi îngropăm cioburile, nu funcţionează. Să nu aveţi niciodată o oglindă spartă sau ciobită în casă. Pentru nimic în lume!”, a mai detaliat numerologul pentru sursa menționată.