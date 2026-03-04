Ce înseamnă controlul judiciar pentru Kader Keita. Cum afectează Rapidul și ce se întâmplă dacă nu respectă interdicțiile

ADVERTISEMENT

Kader Keita, mijlocașul celor de la Rapid, și-a aflat pedeapsa după accidentul rutier în care a fost implicat marți dimineață în București. Fotbalistul giuleștenilor a lovit o femeie pe trecerea de pietoni. Potrivit informațiilor apărute , a părăsit locul incidentului înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Cazul a ajuns rapid în atenția procurorilor. Instanța a fost sesizată pentru stabilirea unei măsuri preventive.

Control judiciar pentru Kader Keita. Mijlocașul Rapidului a produs un accident și a fugit de la locul faptei

Incidentul s-a produs în jurul orei 05:50. Conform informațiilor din anchetă, victima este o femeie în vârstă de 68 de ani, care a fost transportată de urgență la spital după impact. Fotbalistul ar fi plecat de la locul accidentului fără să anunțe autoritățile. Ulterior s-a prezentat la poliție pentru a da declarații în legătură cu cele întâmplate.

Instanța a respins însă această solicitare și a decis ca jucătorul Rapidului să fie cercetat sub control judiciar, o măsură mai blândă, care îi permite să rămână în libertate până la finalizarea anchetei.

Ce înseamnă, de fapt, controlul judiciar

. Kader Keita nu poate părăsi localitatea fără încuviințarea scrisă a procurorului de caz. Această regulă se aplică inclusiv în cazul activităților sportive. Astfel, dacă ar fi inclus în lot pentru antrenamente sau meciuri disputate în afara orașului, clubul ar avea nevoie de aprobarea procurorului pentru ca fotbalistul să poată face deplasarea.

Controlul judiciar este o măsură preventivă prin care o persoană rămâne în libertate, dar trebuie să respecte anumite obligații impuse de anchetatori. În mod obișnuit, aceasta presupune prezentarea periodică la poliție, interdicția de a părăsi localitatea fără aprobare și obligația de a respecta toate condițiile stabilite de instanță sau de procuror.

Ce riscă Kader Keita dacă nu respectă controlul judiciar

În cazul în care aceste reguli sunt încălcate, măsura poate fi înăsprită. Dacă fotbalistul ar părăsi localitatea fără acordul autorităților sau nu ar respecta obligațiile stabilite prin controlul judiciar, procurorii pot solicita înlocuirea măsurii cu arest la domiciliu sau chiar arest preventiv.

Rămâne de văzut dacă Rapid îl va lua în calcul pe Kader Keita pentru meciurile următoare sau dacă situația juridică în care se află mijlocașul va determina clubul să îl scoată temporar din lot până la clarificarea anchetei.