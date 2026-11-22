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După lupte seculare care au durat cam 3 zile, patronul FCSB a reușit să-l determine pe Mihai Stoica să-și dea demisia, deși a asigurat, în urma fiecărei lovituri aplicate acestuia, că nu are nimic cu el.

Mai rar asemenea performanță: să-i înegrești unuia ochii, dar să susții că victima n-are de ce să se supere.

Dincolo însă de stilul în care Gigi Becali a ales să acționeze, plecarea lui Mihai Stoica înseamnă câteva pierderi pentru FCSB din perspective aparent neimportante sportiv, dar care, în realitate, contează cu adevărat în politica fotbalului.

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Plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB înseamnă slăbirea masivă a presiunii FCSB asupra arbitrilor

Colaborările din presă ale lui Mihai Stoica nu sunt simple colaborări între un beneficiar și un prestator. A, sigur, Prima Sport și Fanatik își văd interesul lor legitim jurnalistic – aduc în fața publicului un personaj din fotbal care prezintă interes atât pentru fanii celei mai populare echipe din România, cât și pentru o bună parte dintre fanii rivalelor FCSB.

Totuși, în afară de interesul său normal financiar într-o astfel de colaborare, Stoica profita de aceste prezențe pentru a apăra interesele FCSB, inclusiv în ceea ce privește arbitrajele. Mai mult, oricine i-a urmărit prestațiile poate avea aceeași părere ca mine – prioritatea sa a fost mereu FCSB în aceste emisiuni. Desigur, unii încă mai au naivitatea să creadă că un campionat se câștigă doar pe teren. Dacă ar fi așa, te asigur că niște milionari precum Angelescu și Nicolescu nu s-ar angaja vreodată ca experți ai emisiunilor de analiză fotbalistică.

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Tot ceea ce se spune în acele emisiuni contează. Dacă un arbitru poate greși pentru că e om, atunci fii sigur că tot om este și când se uită la ce se discută despre prestațiile sale. Influența acelor discuții, acelor acuze, acelor ironii poate fi enormă, iar Stoica a fost, în opinia mea, regele absolut al acestor dezbateri. Evident, Stoica va continua probabil să aibă apariții în aceste emisiuni, doar că disponibilitatea sa de a apăra cauza FCSB nu va mai fi principalul său obiectiv. De exemplu, după ce prezența sa în emisiuni a devenit una pe cont propriu, Stoica a mai susținut cauza fostei sale echipe doar prin exprimarea unei idei inofensive, gen Târnovanu e peste Hindrich într-o eventuală luptă de titularizare pentru postul de portar al naționalei.

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Prin urmare, patronul FCSB va deveni singurul vărsător de presiune asupra arbitrilor și oficialilor din fotbalul românesc, ceea ce nu spun că-i puțin. Doar că Becali nu-și va aduce aminte niciodată cu acuratețea lui Stoica de tot felul de faze obscure care au defavorizat real ori imaginar FCSB. Și nici nu are talentul acestuia de a le transforma în evenimente catastrofice pentru moralitatea respectivului arbitru.

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Mai mult, după snoava cu măgărușul, .

Poate Reghecampf să-l facă uitat pe Mihai Stoica din noua sa postură fergusoniană?

Gigi Becali susține că atribuțiile antrenorului Laurențiu Reghecampf vor crește, vor tinde spre ideea de manager, pentru a compensa probabil și o parte dintre atribuțiile pe care Mihai Stoica le avea și acum nu le mai are. Întrebarea este însă dacă antrenorul are capacitatea de-a se descurca în acest rol mai complex. Răspunsul e greu de anticipat, dar un lucru este cât se poate de clar – Reghecampf și-l asumă.

Aducerea lui Szukala ca director sportiv și a lui Rusescu în calitate de șef al academiei clubului sunt mișcări făcute la propunerea lui. Ambele poziții au o importanță strategică majoră și sunt, de obicei, numiri care aparțin celui care manageriază un club de fotbal.

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Mai mult, inclusiv faptul că Reghecampf i-a adus alături de el pe Pintilii și Curelea nu reprezintă o simplă mișcare destinată eliminării oamenilor lui Mihai Stoica – Alin Stoica și Lucian Filip, ci o întărire a staff-ului tehnic în condițiile în care antrenorul principal chiar va avea sarcini suplimentare față de cele clasice.

Prin urmare, va fi o comparație între ceea ce Stoica oferea prin experiența sa realmente excepțională de conducător sportiv al clubului și ceea ce Reghecampf va putea oferi împreună cu toți oamenii pe care și i-a adus.

Plecarea lui Mihai Stoica poate însemna dezinhibarea lui Becali inclusiv în privința unor subiecte semitabu – gen venirea lui Șumudică la FCSB

Cu două zile înainte ca Mihai Stoica să-și dea demisia, Costi Mocanu susținea pe pagina sa de Facebook că spectacolul acuzelor lui Becali are ca scop exact determinarea acestuia să plece.

Și uite că a plecat.

Asta nu înseamnă automat că Mocanu va avea dreptate până la capăt și Marius Șumudică va fi curând antrenorul FCSB. Doar că această posibilitate capătă șanse mult mai mari de reușită după plecarea celui mai aprig contestatar al antrenorului.

De altfel, simpla absență a lui Stoica îi permite lui Becali să jongleze mult mai senin cu tot felul de decizii mai mult sau mai puțin impulsive. Nu în sensul că FCSB chiar avea doi patroni și Becali n-ar fi făcut tot ce vrea el când dorea el. Dar Stoica a fost, în unele momente, o voce a rațiunii suficient de puternică încât să-i întârzie lui Becali unele mutări.

Iar această întârziere îl făcea să se răzgândească sau să se mai gândească.

Acum, Becali se scaldă în ambiția de-a demonstra că „stăpânul scoate calul din noroi”, prin urmare de aici și tendința sa de a acționa de o manieră agresivă pe toate planurile în care poate acționa – la încercări de-a da lovitura în ceea ce privește . Va avea însă alături oameni cu suficientă personalitate ca să-i spună când o ia pe o cale greșită?