Ce înseamnă, de fapt, blestemul lui Donald Trump. E motivul pentru care belgienii i-au umilit pe americani în optimile CM 2026

SUA a fost eliminată de Belgia în optimile CM 2026. Europenii au învins cu scorul de 4-1, iar Donald Trump este văzut drept principalul motiv pentru care naționala de fotbal a țării sale a părăsit turneul final. Ce înseamnă, de fapt, blestemul liderului Statelor Unite ale Americii.
SUA a spus adio CM 2026 după 1-4 cu Belgia în optimi. Americanii nu au făcut față tăvălugului „Dracilor Roșii”, care s-au răzbunat și pe teren, dar și în mediul online după ce Donald Trump a intervenit direct la FIFA pentru anularea suspendării atacantului Folarin Balogun. Liderul SUA este văzut drept principalul vinovat pentru eliminarea țării sale din competiție.
Mai exact, lumea și-a amintit că președintele a mai intervenit în trecut, în sport. El prezisese greșit câștigătoarea Super Bowl-ului în 2025, la finala dintre Kansas City Chiefs şi Philadelphia Eagles, unde prin participarea sa, a devenit primul șef de stat american în funcție care a asistat pe stadion la un asemenea meci.
„Efectul Trump. SUA a pierdut cu Belgia imediat după ce Trump a sunat personal la FIFA pentru ca Balogun să joace. Fanii numesc asta blestemul lui Trump, după ce a asistat şi la finala Super Bowl şi a prezis victoria celor de la Chiefs, care au pierdut însă cu Eagles”, au notat cei de la Meidas Touch, pe X.
Donald Trump a mai fost martor, pe viu, la deznodăminte nefavorabile în sport. Liderul SUA a mai fost prezent la competiții unde echipele susținute de el sau gazdele care reprezentau țara sa au pierdut. Iată seria neagră pentru Donald Trump: