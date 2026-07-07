Ce înseamnă, de fapt, blestemul lui Donald Trump. E motivul pentru care belgienii i-au umilit pe americani în optimile CM 2026

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SUA a fost eliminată de Belgia în optimile CM 2026. Europenii au învins cu scorul de 4-1, iar Donald Trump este văzut drept principalul motiv pentru care naționala de fotbal a țării sale a părăsit turneul final. Ce înseamnă, de fapt, blestemul liderului Statelor Unite ale Americii.

Blestemul lui Donald Trump a lovit la meciul SUA – Belgia 1-4

Americanii nu au făcut față tăvălugului „Dracilor Roșii”, care s-au răzbunat și pe teren, după ce Liderul SUA este văzut drept principalul vinovat pentru eliminarea țării sale din competiție.

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Mai exact, lumea și-a amintit că președintele a mai intervenit în trecut, în sport. El prezisese greșit câștigătoarea Super Bowl-ului în 2025, la finala dintre Kansas City Chiefs şi Philadelphia Eagles, unde prin participarea sa,

„Efectul Trump. SUA a pierdut cu Belgia imediat după ce Trump a sunat personal la FIFA pentru ca Balogun să joace. Fanii numesc asta blestemul lui Trump, după ce a asistat şi la finala Super Bowl şi a prezis victoria celor de la Chiefs, care au pierdut însă cu Eagles”, au notat cei de la Meidas Touch, pe X.

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THE TRUMP EFFECT: The USA just lost to Belgium in the World Cup Round of 16 by a score of 4-1, right after Trump personally called FIFA to clear star striker Balogun to play. Sports fans are calling it the Trump curse. He attended the Super Bowl and predicted a Chiefs win, but… — MeidasTouch (@MeidasTouch)

La ce alte eșecuri a mai fost martor Donald Trump. Serie de coșmar

Donald Trump a mai fost martor, pe viu, la deznodăminte nefavorabile în sport. Liderul SUA a mai fost prezent la competiții unde echipele susținute de el sau gazdele care reprezentau țara sa au pierdut. Iată seria neagră pentru Donald Trump:

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