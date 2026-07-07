Sport

Ce înseamnă, de fapt, blestemul lui Donald Trump. E motivul pentru care belgienii i-au umilit pe americani în optimile CM 2026

Blestemul lui Donald Trump a lovit din nou. Coincidența fabuloasă între intervențiile președintelui american în sport. Motivul pentru care SUA a fost umilită de Belgia în optimile CM 2026.
Mihai Dragomir
07.07.2026 | 06:49
Ce inseamna de fapt blestemul lui Donald Trump E motivul pentru care belgienii iau umilit pe americani in optimile CM 2026
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Blestemul Donald Trump. Coincidență după o nouă intervenție a liderului SUA în sport. Foto: Colaj FANATIK / Profi Media.
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SUA a fost eliminată de Belgia în optimile CM 2026. Europenii au învins cu scorul de 4-1, iar Donald Trump este văzut drept principalul motiv pentru care naționala de fotbal a țării sale a părăsit turneul final. Ce înseamnă, de fapt, blestemul liderului Statelor Unite ale Americii.

Blestemul lui Donald Trump a lovit la meciul SUA – Belgia 1-4

SUA a spus adio CM 2026 după 1-4 cu Belgia în optimi. Americanii nu au făcut față tăvălugului „Dracilor Roșii”, care s-au răzbunat și pe teren, dar și în mediul online după ce Donald Trump a intervenit direct la FIFA pentru anularea suspendării atacantului Folarin Balogun. Liderul SUA este văzut drept principalul vinovat pentru eliminarea țării sale din competiție.

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Mai exact, lumea și-a amintit că președintele a mai intervenit în trecut, în sport. El prezisese greșit câștigătoarea Super Bowl-ului în 2025, la finala dintre Kansas City Chiefs şi Philadelphia Eagles, unde prin participarea sa, a devenit primul șef de stat american în funcție care a asistat pe stadion la un asemenea meci.

„Efectul Trump. SUA a pierdut cu Belgia imediat după ce Trump a sunat personal la FIFA pentru ca Balogun să joace. Fanii numesc asta blestemul lui Trump, după ce a asistat şi la finala Super Bowl şi a prezis victoria celor de la Chiefs, care au pierdut însă cu Eagles”, au notat cei de la Meidas Touch, pe X.

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La ce alte eșecuri a mai fost martor Donald Trump. Serie de coșmar

Donald Trump a mai fost martor, pe viu, la deznodăminte nefavorabile în sport. Liderul SUA a mai fost prezent la competiții unde echipele susținute de el sau gazdele care reprezentau țara sa au pierdut. Iată seria neagră pentru Donald Trump:

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  • A fost prezent când echipa Commanders a găzduit echipa Lions și a pierdut pe teren propriu
  • A urmărit dintr-o lojă cum Miami a pierdut în finala Campionatului Național de Fotbal American Universitar
  • A stat în loja proprietarului când echipa Knicks și-a întrerupt seria impresionantă de victorii în playoff-uri, în meciul 3 al finalei NBA
  • A asistat la Ryder Cup, unde Europa a învins echipa SUA

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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