Ce înseamnă, de fapt, când te trezești tot timpul la trei dimineața. Explicația care te va uimi

Te confrunți cu situația în care te trezești tot timpul la trei dimineața? Multe persoane trec printr-o problemă similară și se întreabă care este cauza? Sunt mai multe explicații, care au legătură cu medicina, stările emoționale, dar și spiritualitatea.

De ce ne trezim adesea la trei dimineața? Ce probleme avem?

S-a observat de-a lungul timpului faptul că ne trezim, din senin, la o astfel de oră, în urma unui vis, mai ales atunci când am avut parte de un coșmar. Starea este una confuză atunci și avem nevoie de câteva minute în care să ținem ochii deschiși și să realizăm unde ne aflăm.

ADVERTISEMENT

Experții din domeniul medical spun că trezitul la trei dimineața nu reprezintă altceva decât . Adică, majoritatea dintre noi intrăm în etapa REM, cea în care apar și visele. De asemenea, poate fi un indiciu că treceți prin anxietate, insomnie, aveți apnee de somn sau că medicamentele pe care le luați nu vă fac atât de bine pe cât considerați.

”In aceasta etapa (REM, n.r), ritmul cardiac, respiratia si miscarile ochilor devin din ce in ce mai rapide. Creierul devine mai activ, prelucrand lucrurile pe care le-am invatat in timpul zilei, pentru a ne ajuta sa formam amintiri. De obicei, in timpul somnului REM visam si de aceea persoanele care sunt trezite in aceasta etapa descriu adesea povesti bizare si lipsite de logica”, transmit medicii de la

ADVERTISEMENT

Aceeași sursă informează că mâncarea consumată pe timp de noapte, chiar înainte de culcare, vă tulbură somnul. Creierul nu se odihnește, ci preia din toxinele stomacului și perturbă odihna. Drept urmare, dacă sunteți adepții mâncatului nocturn, să nu vă așteptați la un somn relaxant.

Nu ar strica să treceți pragul cabinetului unui doctor, . Doar așa veți constata dacă sunteți într-un punct al vieții instabil din punct de vedere emoțional sau aveți probleme medicale.

ADVERTISEMENT

Explicații spirituale ale trezitului la trei dimineața

De cealaltă parte, unii oameni asociază trezitul la trei dimineața cu prezența unor spirite în cameră. Ele consideră faptul că cei plecați din lumea de dincolo pătrund prin locuința celor rămași în viața și îi urmăresc sau încearcă să le trezească pentru a evita unele situații neplăcute.

Totodată, se crede și că îngerii păzitori încearcă să te protejeze de ceea ce ai trăit în visul urât pe care îl aveai. Dacă uneori ai senzația că nu mai poți scăpa din situația ce pare reală în vis, după care te trezești brusc, atunci ți s-a oferit o protecție divină.

ADVERTISEMENT

Printre toate acestea, trezitul la trei dimineața semnifică și faptul că ai parte de momente nefericite în viață și te-ai pus la somn cu ele în gând. Acordându-le atenție, subconștientul îți va oferi un vis ce are legătură cu evenimentele din timpul zilei.