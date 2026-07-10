Sport

Ce înseamnă, de fapt, Desire Doue dacă traduci totul în limba română. Numele pe care niciun comentator din România nu l-ar putea pronunța

Desire Doue, unul dintre cei mai talentați jucători francezi ai momentului, are un nume aparte. Ce înseamnă, de fapt, în limba română.
Mihai Dragomir
10.07.2026 | 09:44
Ce inseamna de fapt Desire Doue daca traduci totul in limba romana Numele pe care niciun comentator din Romania nu lar putea pronunta
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Fabulos. Cum se traduce numele lui Desire Doue în limba română. Foto: Hepta.
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Franța are un lot plin de jucători talentați, iar unul dintre tinerii de mare perspectivă este Desire Doue. În vârstă de 21 de ani, spectaculosul jucător de la PSG face senzație pe teren. Ce înseamnă, de fapt, numele său tradus în limba română.

Numele lui Desire Doue, tradus în limba română

Desire Doue vine după două sezoane excepționale. În 2024/2025, el a cucerit Champions League cu PSG și a fost „omul meciului” în finala cu Inter, la doar 19 ani. Un an mai târziu, francezul a câștigat din nou trofeul cu echipa din Paris și a prins astfel lotul Franței pentru CM 2026. Pe parcursul campaniei recent încheiate din UEFA Champions League, Doue a fost unul dintre oamenii cruciali ai trupei lui Luis Enrique, reușind să înscrie 5 goluri și să ofere 4 pase decisive. Chiar și la turneul final din această vară, contribuțiile sale au fost extrem de importante în drumul naționalei „Cocoșului Galic” până în semifinale.

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Dacă la capitolul performanțe ne-am lămurit în cazul său, ei bine trecem la ceva mai puțin cunoscut publicului larg. Mai exact, traducerea numelui său în limba română. Mulți comentatori sportivi nu ar spune așa ceva pe post, în timpul transmisiunii live:

  • Désiré → fr. désirer → lat. desiderare → dorit, râvnit, cel dorit
  • Doué → fr. douer → lat. dotare / dos, dotis → dotat, înzestrat, talentat

Doue a vrut să renunțe la fotbal la o vârstă fragedă

Înainte ca PSG să îl transfere de la Stade Rennais pentru 50 de milioane de euro, Desire Doue a fost aproape să renunțe la sportul iubit. Totul s-a întâmplat pe când era legitimat la grupa U-11 de la Rennes, pentru că antrenorul său de atunci îl folosea în apărare, ceea ce nu îi convenea, mai ales ținând cont de faptul că el excelează pe plan ofensiv.

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„Nu mai voia să joace fotbal”, a declarat tatăl său, Maho Doue, într-un podcast pentru RMC Scouting. În cele din urmă el și-a continuat cariera, iar astăzi are parte de satisfacții din plin. Desire Doue vine, de asemenea, dintr-o familie de fotbaliști: Guela (frate, RC Strasbourg), Yann Gboho (văr, Toulouse), Marc-Olivier Doue (văr, CD Castellon) și Eddy Doue (văr, CF Estrela Amadora).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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