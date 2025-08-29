Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop

Ianis Hagi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui. Fiul lui Gheorghe Hagi a devenit tătic pentru prima dată, iar emoțiile au fost la cote maxime. Toate lucrurile s-au așezat de minune în viața lui, însă nimic din toate astea nu ar fi fost posibile fără credința pe care Ianis Hagi o are în Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

Mărturisirea lui Ianis Hagi despre Dumnezeu

Ianis Hagi nu mai are nevoie de prea multe introduceri. Acesta a fost în atenția publicului încă de mic, dat fiind faptul că tatăl lui este nimeni altul decât Gheorghe Hagi. De-a lungul timpului, Ianis Hagi a făcut tot posibilul pentru a se ridica la nivelul așteptărilor celor din jur. Nu i-a fost deloc ușor să trăiască cu presiunea numelui, însă la un moment, a folosit asta ca pe un avantaj.

”La început a fost greu de înțeles cum reacționau anumite persoane și cum făceau comparație între un copil de 14 ani și un fost fotbalist care a avut o carieră de peste 20 de ani. Încerci să găsești o altă cale în viață sau o accepți și o folosești ca motivație.

ADVERTISEMENT

Pe mine m-a ajutat și mă ajută, e o motivație zilnică. Și nu numai ce a făcut el în fotbal, ci și cum a crescut familia noastră. Responsabilitatea să duci un nume mai departe este o responsabilitate să menții respectul. Pentru mine e un avantaj pentru că el a setat deja nivelul și mi-a arătat că pot să fac.”, a spus Ianis Hagi, în

Dincolo de muncă și de toate eforturile depuse, Ianis Hagi crede că o parte din meritele a ceea ce i se întâmplă acum i se datorează lui Dumnezeu. și crede că pașii săi au fost mereu călăuziți de Dumnezeu, care l-a și ajutat să ia cele mai bune decizii, fie ele personale sau profesionale.

ADVERTISEMENT

„Am crescut într-o familie foarte religioasă, mai ales mama. Dumnezeu pentru noi înseamnă tot. El stă, ne protejează, are grijă de noi. Cred că Dumnezeu are un drum pentru fiecare și nu trebuie să te lupți să-l găsești. Pur și simplu, te trezești zi de zi, ești dedicat și Dumnezeu o să-ți arate drumul. N-o să fie perfect, dar trebuie să treci prin diferite provocări.”, a declarat Ianis Hagi.

ADVERTISEMENT

Întrebat ce i-ar cere lui Dumnezeu, Ianis Hagi a oferit cel mai sincer și profund răspuns. Jucătorul nu s-a gândit nicio secundă la lucrurile materiale sau la anumite conjuncturi care i-ar putea favoriza parcursul profesional. Ianis Hagi ar vrea să îi aibă toată viața alături pe părinții lui.

„Să ai părinții cu tine mereu, toată viața. Toți oamenii au suferit când nu au mai avut părinții lângă ei. Eu mereu am putut să le cer sfaturi. Aș vrea să pot să am pe cineva mereu lângă mine.”

ADVERTISEMENT

Fericirea văzută de Ianis Hagi

pe toate planurile. Chiar dacă nu i-a lipsit niciodată nimic, acesta a preferat să muncească pentru tot ceea ce are. În ciuda vârstei fragede, Ianis Hagi a învățat să nu pună accentul pe lucrurile materiale, ci doar pe lucrurile care contează cu adevărat.

Sincer, ca de obicei, Ianis Hagi a mărturisit în cadrul podcastului lui Virgil The Barber cum se raportează el la fericire. Pentru mulți, fericirea este un concept abstract, care poate avea mai multe înțelesuri. Ajuns la 26 de ani, cu o carieră în plină ascensiune și cu o familie frumoasă, pentru Ianis Hagi fericirea este, de fapt, sănătatea.

„Fericirea pentru mine înseamnă sănătate. Când ești sănătos, ești fericit. Vrând, nevrând, am văzut destule până la vârsta de 26 de ani și mi-am dat seama că atât timp cât ești sănătos, ești fericit.

Când ești sănătos, totul depinde de tine, asta cred că e cel mai important. Eu cred că în asta constă fericirea. Când ajungi să ai succes, normal că ai anumite preferințe sau vise de mic copil. Sunt chestii normale pe care toată lumea și le dorește. E o satisfacție. Trec anii, îți dai seama ce e important în viață, ce te face fericit.”, a spus fiul lui Gheorghe Hagi.

Momentul sincerității totale

Încă de mic, Ianis Hagi este activ în lumea sportului. Acesta s-a dezvoltat sub puterea exemplului, avându-l drept model și inspirație pe tatăl lui. Dincolo de calitățile profesionale pe care le-a moștenit de la Gheorghe Hagi, Ianis l-a văzut mereu pe tatăl lui ca pe cea mai mare motivație de a ajunge unde își dorește.

Chiar dacă era tatăl lui, Ianis nu a simțit niciodată că Hagi vrea să îl menajeze de anumite lucruri. Din contră, a fost mai dur cu el decât cu ceilalți, pentru că și-a dorit să fie cel mai bun. Toate lecțiile din copilărie au dat roade, iar acum, Ianis Hagi poate spune din tot sufletul că a învățat de la cel mai bun din domeniu.

„De mic, tot ce-mi zicea tata mi se părea wow. Mi-am dat seama de mic copil seriozitatea la el. Când venea vorba de muncă, nu mai ținea cont de nimic. Datorită standardului cu care m-a obișnuit el, apoi am avut pretenții pentru fiecare profesor care încerca să mă învețe ceva. Mi-a arătat că pot să îmi dau seama imediat dacă o persoană mă tratează cu seriozitate. Acum, când e vorba de muncă, nu mai țin cont de nimic.”

Ianis Hagi, omul din spatele fotbalului

Încă de mic, Ianis Hagi și-a dat seama că este atras de fotbal și că vrea să își petreacă viața pe teren, dând tot ce are mai bun. Nici nu este de mirare, având în vedere că acasă a trăit cu cel mai bun fotbalist din România. Ianis a călcat pe urmele tatălui său, Gheorghe Hagi, iar acum are un singur scop profesional. Și anume, acela de a-i face mândri pe toți cei care cred în el.

Fiul lui Gheorghe Hagi este foarte mulțumit de tot ceea ce i se întâmplă în viață. Pentru că face totul din pasiune, acesta nu ar schimba nimic. Din contră, dacă ar fi să o ia de la capăt, tot fotbal ar alege.

„Pentru mine a fost simplu, fotbalul. De mic am fost cu mingea mereu, asta a fost pasiunea mea. A fost foarte ușor să aleg, nu m-am încăpățânat eu să ajung fotbalist. Pur și simplu așa m-am născut. Asta iubesc să fac. Știu că asta e pasiunea vieții mele, nu aș schimba nimic din viața mea.”

Lui Ianis Hagi îi este destul de greu să se detașeze de viața de fotbalist, fiindcă fotbalul este marea lui pasiune. La cei 26 de ani ai săi, Ianis și-a stabilit un obiectiv și, având în vedere cât de ambițios este, sigur nu se va opri până nu îl va atinge.

„Aș vrea să-mi descopăr limitele, vreau să știu cât de mult duc. Am dat mereu maxim, am vrut să progresez cât de mult. Când e pasiune, chestiile astea ți se par chestii normale, e parte din rutină. Când îți găsești pasiunea, e greu să nu găsești un motiv care să nu te trezească dimineața să faci din nou chestia asta. Dacă nu găsești un motiv, poate nu e pasiunea ta.”

Întrebat cum ar vrea să rămână în memoria tuturor, Ianis Hagi nu a stat prea mult pe gânduri. Fiul lui Gheorghe Hagi este foarte mulțumit de parcursul său profesional de până acum și știe că va da totul pentru a deveni cea mai bună versiune a sa.

Deși mulți îl cunosc acum ca fiind fiul lui Gheorghe Hagi, Ianis vrea ca pe viitor lumea să și-l amintească datorită meritelor sale. Pentru asta, este conștient că va trebui să muncească mult, însă pentru că fotbalul este o pasiune pentru el, nimic nu va fi imposibil.

„Vreau să își amintească oamenii că am fost o persoană care a luat totul în serios și că indiferent de ce făceam, mergeam până la capăt, dădeam tot ce aveam mai bun. Cu asta aș vrea să fiu identificat.”, a conchis Ianis Hagi.