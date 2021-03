Smiley și Gina Pistol au ales să-și numească fetița Josephine, dar ce îneamnă, de fapt, acest nme cu totul special? Cei doi îndrăgostiți i-au surprins pe fani cu acest anunț, la doar o săptămână de când micuța a venit pe lume.

Prenumele „Josephine” provine din limba ebraică și are o semnificație aparte, așa că frumoasa blondină și artistul nu l-au ales întâmplător. Smiley și Gina au ales și un prenume românesc, Ana Maria, în armonie perfectă cu cel de origine străină.

Gina Pistol a născut în seara de marți, 9 martie 2021, la o clinică privată, iar acum este mai fericită ca niciodată. Deși ea și Smiley nu au mai fost atât de activi în mediul online, i-au asigurat pe fani că sunt bine și se bucură de timpul petrecut fetița lor.

Ce înseamnă, de fapt, Josephine. De ce au ales Gina Pistol și Smiley acest nume special pentru fetița lor

Smiley și Gina Pistol au făcut marele anunț așteptat de fani ieri după-amiază și au dezvăluit numele fetiței lor: Josephine Ana Maria. Motivul pentru care au ales acest nume deosebit nu este întâmplător, pentru că „Josephine” are o semnificație foarte specială în limba originală.

Provenit din ebraică, acest prenume se traduce ca „Yahweh (Dumnezeu) va răsplăti”, potrivit dicționarelor de nume. Istoria acestui nume are rădăcini în cultura evreiască și este varianta feminină de la „Joseph”, provenit din franceză de la Iosif, acesta având, de fapt, origini ebraice.

„Josephine” înseamnă sensibilitate, sociabilitate și intuiție foarte bine dezvoltată. Totodată, înseamnă și timiditate și ezitare. Smiley le-a dezvăluit fanilor că micuța seamănă foarte mult cu Gina Pistol și că va cuceri inimile tutror de fiecare dată.

Recent, prezentatorea de la „Chefi la Cuțite” a postat o fotografie cu fetița în timp ce încă se afla în pântece, cu descrierea „Îndrăgostiți iremediabil de primul ei zâmbet”.

Smiley, dezvăluiri despre viața de tătic

Smiley se descurcă foarte bine în postura de tătic, iar el și Gina Pistol sunt fermecați de minunea pe care blondina a adus-o pe lume săptămâna trecută. Prezentatorul de la „Românii au talent” a spus că micuța Josephine este o fire liniștită, în general, și că este copleșit de fericire.

„Nu prea o lăsăm singură deocamdată, doarme cu noi. Nu doarme cu noi în pat. Mai e un pătuț lângă patul nostru. Mai avem un pătuț și în camera ei. E cuminte, liniștită.

În afară de momentele în care are gaze sau îi e foame. Seamănă cu Gina. Suntem extrem de bucuroși, e o fericire pe care nu am am trăit o niciodată în viața noastră. Lucrăm bine în echipă, ne trezim împreună, facem tot împreună. Gina și-a revenit foarte bine. Fetița noastră este perfectă, minunată, e o minune pentru noi.

Sunt o grămadă de sentimente noi pentru mine, pentru Gina, ne bucurăm că trăim această poveste frumoasă. Și atunci când te trezești la 4 dimineața o faci cu cel mai mare drag, e o plăcere. În momentul când se naște copilul tău îți dai seama că până în acel moment nu ai iubit pe nimeni”, a declarat Smiley în emisiunea lui Cătălin Măruță, difuzată la Pro TV.