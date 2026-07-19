Ce înseamnă, de fapt, ”Lamine Yamal”? Povestea emoționantă din spatele alegerii acestui nume și cine sunt cei doi oameni după care a fost botezat starul Spaniei

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La doar 19 ani, Lamine Yamal este un fotbalist care se poate lăuda cu performanțe pe care majoritatea jucătorilor nu le-au atins în întreaga lor carieră. Are deja multiple trofee cu Barcelona, are EURO 2024 cu Spania, iar în curând va intra pe teren și într-o finală de Cupă Mondială (contra Argentinei lui Messi). Starul spaniol are o poveste de viață demnă de o carte sau un film. Puțini știu cum i-au ales părinții numele și cine sunt cei doi oameni după care a fost botezat actualul star.

Povestea emoționantă a numelui ”Lamine Yamal”. De ce a fost numit după doi oameni starul Spaniei de la Cupa Mondială

Pe 13 iulie, în plin Campionat Mondial, Lamine Yamal a împlinit vârsta de 19 ani. Starul celor de la FC Barcelona este deja o figură cunoscută la nivel planetar. Și nu se întâmplă doar recent, ci încă din 2023. Atunci, la doar 15 ani, acesta debuta în tricoul catalanilor în La Liga. Apoi, în națională, a scris istorie la EURO 2024. Nu numai că a jucat meci de meci, dar a și marcat goluri importante în drumul ”Furia Roja” către trofeul continental.

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. Actuala vedetă a fotbalului mondial are un nume care ascunde o istorie frumoasă bazată pe un exemplu de recunoștință. Născut pe 13 iulie 2007 în Esplugues de Llobregat (Barcelona), tânărul star al Spaniei și Barcelonei provine din părinții Mounir Nasraoui (de origine marocană) și Sheila Ebana (din Guinea Ecuatorială).

Fotbalistul nu a primit un nume obișnuit. Astfel, ”Lamine” și ”Yamal” sunt două prenume arabe alese de părinții săi drept gest de mulțumire față de doi oameni care i-au ajutat enorm în perioada grea de dinaintea nașterii. Încă dinainte ca micuțul să vină pe lume, părinții săi, Mounir Nasraoui și Sheila Ebana, o duceau greu din punct de vedere financiar. Potrivit , pe atunci, doi apropiați ai familiei, pe nume Lamine și Yamal, le-au oferit sprijinul necesar pentru a depăși acele momente grele.

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În ce a constat ajutorul primit? Atunci când părinții actualului star al Spaniei nu aveau aproape niciun ban și riscau să rămână fără casă, cei doi proprietari generoși (Lamine și Yamal) i-au lăsat să locuiască fără să plătească chirie într-un imobil de-al lor. În acel moment, tatăl lui Lamine a promis că dacă el și soția sa vor avea un copil, va fi botezat după ei. Mounir Nasraoui a fost om de cuvânt. Astăzi, numele compus a devenit o parte esențială a identității tânărului fotbalist.

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Ce înseamnă, de fapt, ”Lamine Yamal”?

Am văzut, așadar, cum , este un prenume compus, ales de părinții săi pentru a-i omagia pe cei doi bărbați, Lamine și Yamal. Are însă această alăturare de termeni vreo însemnătate? Ei bine, răspunsul este afirmativ. Ambii termeni au o semnificație aparte în arabă.

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Astfel, ”Lamine” poate fi tradus ca ”cinstit”, ”demn de încredere” sau ”loial”. Apoi, ”Yamal” se poate traduce prin sinonime ca ”frumusețe”, ”bunăstare” sau ”noroc”. Dacă ne uităm acum la cariera jucătorului putem spune cu certitudine că aceasta este o combinație perfectă pentru un jucător care impresionează prin talent, fair-play și prestanța din teren.

De ce are Lamine Yamal numele său complet pe tricou și niciodată doar ”Yamal”

O mare confuzie fac fanii din întreaga lume când se referă la Yamal. De fapt, ceea ce apare pe tricoul său ”Lamine Yamal” nu este numele, ci prenumele său compus. Mulți suporteri cred, în mod eronat, că ”Yamal” este numele de familie al fotbalistului. În realitatea din acte, acesta face parte din prenumele său. De aceea, pe tricoul Barcelonei și al naționalei apare inscripția ”Lamine Yamal.