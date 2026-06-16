Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială

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Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada aduce aproape zilnic câte o poveste extrem de interesantă. Luni, 15 iunie, a venit rândul naționalei din Capul Verde, a treia cea mai mică țară din lume care joacă la un turneu final global, să se afirme. Nu putea să o facă și să scoată o remiză, 0-0, contra unei favorite la trofeu – Spania, dacă nu îl avea între buturile sale pe Vozinha. Portarul veteran are o poveste de viață de-a dreptul incredibilă. Puțini știu de unde îi vine porecla.

Vozinha, portarul erou al naționalei Capul Verde din meciul cu Spania de la Cupa Mondială. De unde îi vine porecla

Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada, continuă să aducă meciuri spectaculoase și surprize majore. Considerată pe hârtie o mare favorită la titlul mondial, Spania a debutat cu stângul la turneul final. Campioana europeană en-titre nu a reușit să treacă de micuța națională din Capul Verde, scor 0-0, într-un duel disputat pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta.

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”Furia Roja” a avut posesie – 74%, a avut șuturi – 27, șuturi pe poartă – 7, însă Capul Verde a replicat printr-un portar în zi de grație. . Eroul echipei pregătite de Bubista a stabilit și un record impresionant. Fotbalistul care joacă în liga secundă portugheză, la Chaves, a intrat în istorie ca fiind cel mai în vârstă portar care nu primește gol la debutul în Cupa Mondială.

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, planeta nu-l cunoștea pe Vozinha. De altfel, acesta nici măcar nu este numele său adevărat, ci o poreclă. Îl cheamă, de fapt, Josimar Jose Evora Dias. În urmă cu doi ani, într-un interviu pentru , portarul din Capul Verde dezvăluia că a crescut mai mult cu bunicii. De aici i se trage și porecla ”Vozinha”, care înseamnă ”bunicuță” / ”buni”.

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Interesant este faptul că lui Vozinha nu îi plăcea deloc cum era poreclit. Când a semnat cu o echipă din Angola voia să-și păstreze pe tricou numele din buletin, cel de Josimar. Ceva s-a întâmplat. ”Nimeni în Capul Verde nu mă cunoștea așa (Vozinha). La început nu-mi plăcea, mă enerva. Doar că, atunci când am ajuns în Angola, mai era un portar numit Josimar. Atunci am spus: ‘Nu voi pune Josimar II pe tricou’. Și dacă toată lumea mă cunoștea ca Vozinha în Capul Verde, așa să rămână”.

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A crescut fără părinți și trebuia să aibă numele ”Valdano”. Povestea de viață emoționantă a lui Vozinha

La această oră, Vozinha este . S-a născut pe 3 iunie 1986, chiar în timpul Campionatului Mondial din Mexic, turneu câștigat de Argentina lui Maradona. Portarul eroul din Capul Verde a crescut într-un mediu modest. Bunicii săi au avut grijă de el în majoritatea timpului. Asta pentru că tatăl său era militar, iar mama lucra mult.

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”(n.r. Porecla) Este datorită bunicilor mei. Nu am trăit niciodată cu părinții mei. Când m-am născut, tata era la serviciul militar. Iar mama trebuia mereu să muncească. Așa că am crescut mereu cu bunicii”, spune el. ”În zona mea, băieții erau mult mai mari. Și eu jucam mereu pe stradă. Încasam multe lovituri. Luam multe bătăi, iar când nu reușeam să ripostez, mergeam acasă supărat. Ei își băteau joc de mine că mă duceam să mă plâng la bunici”.

Luni, după meciul eroic făcut de Vozinha contra Spaniei, tatăl său a fost intervievat în afara stadionului. ”Este o mândrie să-mi văd fiul la Cupa Mondială. S-a născut în timpul Cupei Mondiale din 1986 și are acum 40 de ani”, a spus acesta. Din spusele lui Vozinha, numele său nu trebuia să fie Josimar. Portarul ar fi trebuit să primească numele Valdano (după Jorge Valdano, argentinianul de la Real Madrid). Atunci, autoritățile n-au acceptat, așa că a fost ales numele ”Josimar”, în onoarea jucătorului brazilian Josimar, care a jucat la CM 1986.

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“Es un orgullo ver a mi hijo en la Copa del Mundo. ÉL NACIÓ DURANTE EL MUNDIAL DE 1986 Y AHORA TIENE 40 AÑOS”. El papá de Vozinha, hermoso. 🇨🇻❤️ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero)

Vozinha a jucat aproape de România, la Chișinău

Călătoria lui Vozinha către performanță nu a fost ușoară. În tinerețe, a jucat pentru mai multe cluburi din Capul Verde. Treptat, și-a continuat cariera în străinătate. A mai jucat la echipe ca AEL Limassol, Gil Vicente, Zimbru Chișinău și AS Trencin. În sezonul recent încheiat a adunat 19 apariții pentru Chaves, în liga a doua din Portugalia.

În naționala Capului Verde, Vozinha are 89 de selecții din 2012 până în prezent. Acum, la Cupa Mondială, pentru naționala africană urmează duelurile cu Uruguay (22 iunie, ora 01:00) și Arabia Saudită (27 iunie, ora 03:00), în Grupa H.