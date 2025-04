Ce înseamnă, de fapt, XOXO? Expresia era des folosită în urmă cu 15 ani

Expresia XOXO era folosită mai ales în jurul anului 2010, în special de către adolescenți, în mesaje și pe rețele sociale. Cu toate acestea, în zilele noastre puțini mai știu ce înseamnă, de fapt, și de unde provine.

Ce înseamnă XOXO

în jurul anului 2010 scriau frecvent expresia XOXO. Astăzi, tinerii o mai întâlnesc în filmele pentru adolescenți din acea perioadă sau pe internet, unde, din nostalgie, unii continuă să o folosească.

Folosită de obicei la finalul unei conversații sau al unui text, cuvântul nu pare să exprime prea multe. Totuși, are o istorie interesantă. Nu, termenul nu are legătură cu celebrul joc X și O.

De fapt, are origini străvechi și, la un moment dat, a renăscut. Conform antropologilor, simbolul se traduce prin „pupici/ îmbrățișare”. XOXO se folosea încă din perioada medievală, în scrisorile pe care și le trimiteau îndrăgostiții.

Se consideră ca X-ul este, de fapt, un înlocuitor al unei semnături propriu-zise. De asemenea, X este și simbolul crucii din religie și un important semn al iubirii pentru creștini, ce se poate traduce prin „sigilarea cu un sărut”.

Pe de altă parte, O vine de la imigranții evrei. Odată , pentru că nu știau să citească și să scrie, ei au refuzat semnarea documentelor cu simbolul creștin X. Astfel, O și X au aceeași explicație, notează

Alte prescurtări celebre

În afară de XOXO, din limbajul adolescenților de odinioară făceau parte și alte prescurtări. Printre cele mai cunoscut se numără BRB – Be right back/ Revin imediat și DND – Do not disturb/ Nu deranjați.

Pe listă se mai regăsesc: OMG – O my God/ O Doamne!, BF și Gf, adică boyfriend/ best friend și girlfriend – iubit/ prieten și iubită. WB se traduce prin Welcome back/ Bine ai revenit, iar M2 înseamnă Me too/ Și eu. YOLO, expresie la fel de celebră cândva înseamnă You only live once/ O viață avem.