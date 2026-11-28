CE TREBUIE SĂ ȘTII David Popovici, despre cursele sale istorice și „secretul” pregătirii pentru 2027

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Cu doar câteva zile înainte de Ziua Națională a României, David Popovici a acordat un interviu amplu pentru , în cadrul filmărilor pentru emisiunea aniversară „TVR 70”. Înotătorul român în vârstă de 22 de ani a vorbit deschis despre legătura specială pe care o are cu postul public de televiziune, despre mentalitatea cu care abordează sezonul competițional 2027 și despre felul în care înțelege el să își iubească țara.

David Popovici, despre cursele sale istorice și „secretul” pregătirii pentru 2027

Primul campion olimpic din istoria natației masculine românești, sportiv care a scris istorie în 2026 la Campionatele Europene de la Paris prin cucerirea celei de-a treia duble consecutive de aur la 100 m și 200 m liber (după edițiile din 2022 și 2024), a mărturisit că Televiziunea Română rămâne locul în care retrăiește cele mai mari momente ale carierei sale, alături de milioane de suporteri. „E una dintre televiziunile cu care am crescut și, în ultimii ani, e televiziunea unde mi-am urmărit cele mai importante curse, alături de milioane de români. Deși eu le-am trăit, n-am putut să le urmăresc live, dar știu unde să le revăd întotdeauna”, a declarat David Popovici.

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Întrebat despre obiectivele stabilite pentru anul 2027, campionul legitimat la CS Dinamo București a subliniat că rețeta succesului nu s-a schimbat deloc, bazându-se exclusiv pe rigoare și efort constant în bazin:„Planurile mele pentru 2027 au rămas exact aceleași ca la fiecare sfârșit de an, din anii trecuți, și anume să avem grijă să ne antrenăm cât de bine putem, pentru că doar așa putem obține rezultatele pe care ni le dorim. Adică, secretul a rămas în continuare… niciun secret. Multă muncă!”, a punctat sportivul.

Lecția de patriotism a lui David Popovici înaintea Zilei Naționale a României

Dincolo de performanțele sportive, care mai includ și patru titluri mondiale în bazin olimpic, David Popovici a profitat de apropierea zilei de 1 Decembrie pentru a transmite un mesaj matur și responsabil despre ce înseamnă atașamentul real față de România. „Le-aș reaminti, dacă-mi permit, că patriotismul nu înseamnă neapărat să vorbești tot timpul despre cât de mândru ești de țara ta. Și să repeți asta în fiecare zi. Patriotismul, după părerea mea, înseamnă să arăți că îți pasă de locul din care vii și să încerci să faci tot ceea ce îți stă în putere pentru a-l lăsa un loc mai bun. Și eu, în același timp, încerc să fac asta, încerc să acționez”, a încheiat marele campion al natației românești.

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Declarațiile campionului vin la numai două săptămâni după ce David Popovici a participat, pe 14 noiembrie, alături de Ion Țiriac, și alte legende ale sportului românesc precum Camelia Potec, Ana Maria Brânză și Alina Dumitru, o investiție privată de 7,5 milioane de euro realizată de Fundația Țiriac, care include un bazin olimpic modern, o sală de scrimă și una de judo, cu acces gratuit pentru copii. Cu acea ocazie, Popovici a îndemnat și alte companii private să urmeze exemplul lui Ion Țiriac și le-a transmis direct copiilor prezenți la deschidere: „Ce încercăm să facem prin această fundație este ceva mult mai mare decât noi. Încercăm să lăsăm ceva în urmă. Sincer, este despre voi”.