Ce înseamnă „Pazza Inter”, cuvintele pe care Cristi Chivu le-a spus imediat după remontada cu Como. Semnificația este una profundă

este aproape de a avea un prim sezon de excepție la Inter, care să se termine cu câștigarea a două trofee, Serie A și Cupa Italiei. Tehnicianul român și elevii săi au avut un nou meci de pomină contra celor de la Como, încheiat cu o victorie la limită, scor 3-2.

Cristi Chivu și cele două cuvinte spuse după Inter – Como 3-2

a fost condusă cu 2-0 de Como, din nou, la fel cum s-a întâmplat recent și în campionat, iar deznodământul final a fost același, victorie pentru Inter. De data aceasta a fost un succes obținut în condiții mai dramatice, cu două reușite venite în ultimele 5 minute. Golul victoriei l-a făcut pe Chivu să sărbătorească ca un nebun și tehnicianul român a strigat două cuvinte către public, în mod repetitiv, „Pazza Inter”.

Explicația din spatele celor două cuvinte a fost dezvăluită de presa din peninsulă. Sintagma „Pazza Inter” nu se traduce doar prin „Interul nebun”, ci are o semnificație mai profundă pentru fani. Este un slogan consacrat în cultura suporterilor și, pentru mulți ani, a fost legat direct de imnul oficial al clubului, „Pazza Inter Amala”, folosit între 2003 și 2019. În acea perioadă, echipa a traversat una dintre cele mai de succes etape din istoria sa, marcată de numeroase reveniri spectaculoase, asemănătoare celei din meciul cu Como.

Cristi Chivu a avut numai cuvinte de laudă după calificarea în finala Cupei Italiei

Tehnicianul român al celor de la Inter a vorbit la finalul partidei despre meritul uriaș pe care îl au jucătorii săi și i-a lăudat pentru prestația avută. În ultimul act la finala din Cupa Italiei, cei de la Inter vor da peste câștigătoarea duelului dintre Atalanta și Lazio, iar rezultatul din tur, 2-2, face ca duelul să fie unul plin de suspans.

„Este un grup care lucrează serios de la începutul sezonului, fiecare în parte se pune la dispoziția echipei. Astăzi, cei care au intrat de pe bancă ne-au ajutat enorm. Au înțeles momentul, au avut personalitate, curaj și au fost decisivi, atât Diouf, cât și Sucic. Acest grup are o dorință nebună de a fi competitiv pe toate planurile. Am muncit și am obținut această oportunitate, această situație în care putem visa la titlu și la Cupa Italiei.

Eram conștienți de nivelul echipei Como, cea mai bună apărare din campionat. Am reușit să înscriem multe goluri împotriva lor pentru că acești băieți au mândrie și ADN-ul Inter în sânge. Doar ‘Pazza Inter’ poate reveni de două ori în fața celor de la Como în zece zile”, a declarat Cristi Chivu pentru presa din Italia.