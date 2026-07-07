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Ce înseamnă pentru FCSB aducerea lui Eddy Gnahore. Analiza lui Ilie Dumitrescu: „Un transfer foarte bun”

Ilie Dumitrescu este convins că FCSB a dat lovitura cu aducerea lui Eddy Gnahore! Care sunt argumentele fostului internațional român: plusurile și minusurile francezului
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.07.2026 | 10:21
Ce inseamna pentru FCSB aducerea lui Eddy Gnahore Analiza lui Ilie Dumitrescu Un transfer foarte bun
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Ce înseamnă pentru FCSB aducerea lui Eddy Gnahore. Analiza lui Ilie Dumitrescu. Foto: Sport Pictures
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Ilie Dumitrescu (57 de ani) a analizat pe larg transferul lui Eddy Gnahore (32 de ani) la FCSB și a concluzionat că este vorba despre o mutare foarte bună făcută de clubul patronat de Gigi Becali (68 de ani). Fostul component al „Generației de Aur” crede că mijlocașul defensiv francez poate contribui foarte mult în jocul echipei roș-albastre, din mai multe perspective.

Cum vede Ilie Dumitrescu mutarea lui Eddy Gnahore la FCSB

De asemenea, fostul mijlocaș ofensiv a vorbit cu această ocazie și despre punctele slabe ale fostului fotbalist de la Dinamo, care însă în opinia sa ar fi mai puține decât cele forte. „Gnahore e un jucător care s-a ridicat la un nivel foarte bun la Dinamo, la tot ce înseamnă complexitatea jocului sub comanda lui Kopic, face legătura dintre compartimente, are liniște, intră în joc, e activ. Nu e box-to-box, are și el apariții (n.r. în preajma careului advers), mai rare, dar nu are capacitatea aia mare de efort.

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Pe conexiune, pe jocul în fața apărării, pe faza defensivă, e un turn de control și va aduce un plus. A avut un an bun alături de Olsen, după ce a plecat Olsen a venit Mărginean. Se simțea mai lider, avea o progresie bună cu mingea la picior, apărea și la finalizare.

Nu e la fel de eficient pe partea asta, dar e eficient pe ce vrea Gigi Becali, un mijlocaș care să fie între fundașii centrali, care este un punct de sprijin pe conducere. Are și personalitate, dezinvoltură, e un număr 5 bun, un pivot bun, e un transfer foarte bun. Nu e numărul 1 al verii. Dacă va face un transfer să fie numit numărul 1, o să fie Drăguș sau Coman”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro. 

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Eddy Gnahore, salariu mare la FCSB

FANATIK a informat încă de duminică seară că FCSB a reactivat interesul pentru Eddy Gnahore. Iar în cursul zilei de luni Gigi Becali a confirmat și, în plus, a transmis că mutarea este deja rezolvată. Ulterior, site-ul nostru a aflat că fotbalistul francez intră direct în Top 3 la FCSB în ceea ce privește salariul încasat. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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