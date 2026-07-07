Ce înseamnă pentru FCSB aducerea lui Eddy Gnahore. Analiza lui Ilie Dumitrescu: „Un transfer foarte bun”

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu (57 de ani) a analizat pe larg transferul lui Eddy Gnahore (32 de ani) la FCSB și a concluzionat că este vorba despre o mutare foarte bună făcută de clubul patronat de Gigi Becali (68 de ani). Fostul component al „Generației de Aur” crede că mijlocașul defensiv francez poate contribui foarte mult în jocul echipei roș-albastre, din mai multe perspective.

Cum vede Ilie Dumitrescu mutarea lui Eddy Gnahore la FCSB

De asemenea, fostul mijlocaș ofensiv a vorbit cu această ocazie și despre , care însă în opinia sa ar fi mai puține decât cele forte. „Gnahore e un jucător care s-a ridicat la un nivel foarte bun la Dinamo, la tot ce înseamnă complexitatea jocului sub comanda lui Kopic, face legătura dintre compartimente, are liniște, intră în joc, e activ. Nu e box-to-box, are și el apariții (n.r. în preajma careului advers), mai rare, dar nu are capacitatea aia mare de efort.

ADVERTISEMENT

Pe conexiune, pe jocul în fața apărării, pe faza defensivă, e un turn de control și va aduce un plus. A avut un an bun alături de Olsen, după ce a plecat Olsen a venit Mărginean. Se simțea mai lider, avea o progresie bună cu mingea la picior, apărea și la finalizare.

Nu e la fel de eficient pe partea asta, dar e eficient pe ce vrea Gigi Becali, un mijlocaș care să fie între fundașii centrali, care este un punct de sprijin pe conducere. Are și personalitate, dezinvoltură, e un număr 5 bun, un pivot bun, e un transfer foarte bun. Nu e numărul 1 al verii. Dacă va face un transfer să fie numit numărul 1, o să fie Drăguș sau Coman”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit

ADVERTISEMENT

Eddy Gnahore, salariu mare la FCSB

Iar în cursul zilei de luni și, în plus, a transmis că mutarea este deja rezolvată. Ulterior,