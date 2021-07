Ce înțelegere are Antonia cu Vincenzo Castellano după divorț. Rolul lui Alex Velea în toată povestea

Antonia a dezvăluit cum s-a finalizat divorțul de Vincenzo Castellano. De asemenea, a spus ce rol a avut Alex Velea în felul în care ea a gestionat acest proces.

ADVERTISEMENT

După mulți ani în care s-a bătut în instanță pentru fiica ei, cântăreața respiră în sfârșit ușurată. Îndrăgita artistă a scăpat de divorț anul trecut, după o perioadă care a solicitat-o extrem de mult.

Vedeta a vorbit despre înțelegerea la care a ajuns cu Vincenzo în ceea ce o privește pe Maya, fata pe care o are împreună cu italianul.

ADVERTISEMENT

Antonia, dezvăluiri despre divorțul de Vincenzo Castellano

Antonia a mărturisit că Velea a avut un rol important în a se ține tare din punct de vedere psihic. A fost nevoită să apeleze de câteva ori la psiholog, însă nu a fost suficient.

Faptul că a fost alături de ea cu cele mai bune sfaturi, oferindu-și toată dragostea și încurajările de care avea nevoie a contat cel mai mult.

ADVERTISEMENT

Antonia a declarat într-un interviu pentru revista Viva! că fiica ei cunoaște foarte bine situația creată între ea și tatăl ei. Nu a vrut să îi ascundă nimic, iar cea mică a reușit să înțeleagă că părinții ei nu mai pot fi împreună.

„Înțelege că Vincenzo și cu mine ne-am despărțit, că avem fiecare alte relații, dar că, orice ar fi, ea este copilul nostru. Suntem implicați la maximum în creșterea ei. Noi suntem părinții ei. O iubim și vom face orice ca ea să fie fericită”, a mărturisit Antonia ma împăcată sufletește ca niciodată.

ADVERTISEMENT

Vedeta a spus că și pe parcursul procesului de divorț a fost alături de fiica ei. Nu a lipsit la nicio aniversare din viața ei, iar anul acesta Maya va face 11 ani și cu siguranță părinții ei i-au pregătit multe surprize.

Cum a ajutat-o Alex Velea în tot acest timp

Că tot am pomenit de divorț, partenera lui Alex Velea a găsit sprijinul și maturitatea necesară din partea lui Vincenzo privind timpul pe care să și-l împartă cu prințesa lor.

ADVERTISEMENT

„Am stabilit să petreacă timp și la mine, în România, cu noi. Lucruri absolut normale”, a adăugat Antonia pentru

Antonia a mărturisit și ce rol a avut Alex Velea în povestea divorțului ei: „Da, am apelat la psiholog când am simțit nevoia. În rest, îl am în fiecare zi pe Alex alături de mine. Mă sprijină. Îmi oferă suportul de care am nevoie”.